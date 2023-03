TP.HCM: Cháy nhà kho ở TP.Thủ Đức

Đến 17 giờ 30 chiều 25.3, Công an P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà kho của một nhà dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, nhà kho bị cháy rộng khoảng 80 m2, bên trong chứa nhiều đồ đạc cũ, trước thời điểm đám cháy bùng phát, chủ nhà có đốt rác cạnh nhà kho này.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày (25.3), hiện trường vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, nhà kho của một nhà dân tại hẻm 204, đường 11 (P.Linh Xuân) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Người dân sinh sống tại con hẻm nghe nhiều tiếng nổ, mất điện đột ngột, chạy tới kiểm tra thì phát hiện lửa kèm cột khói bốc lên cao hàng chục mét từ nhà kho nên hô hoán nhau tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.

Do vật dụng bên trong kho là đồ dễ cháy, kèm với gió lớn và trời nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo cháy, Công an P.Linh Xuân đã tiến hành di tản người dân gần khu vực xảy ra cháy, đảm bảo an toàn, phục vụ công tác chữa cháy. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Thủ Đức điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 17 giờ ngày 25.3, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy nhà kho đang được làm rõ.