Thời sự

Đồng Tháp: Nam sinh thoát chết 'thần kỳ' dưới gầm xe đầu kéo

Bắc Bình - Anh Thư
05/01/2026 17:33 GMT+7

Nam sinh ở Đồng Tháp chạy xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe đầu kéo nhưng may mắn bò được ra ngoài, thoát chết.

Sáng 5.1, một vụ tai nạn giao thông "thót tim" đã xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Đồng Tháp) giữa xe đầu kéo và xe đạp điện. Xe đạp điện bị cán nát dưới gầm xe, nam sinh may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Đồng Tháp: Nam sinh thoát chết 'thẩn kỳ' dưới gẩm xe đầu kéo dưới gầm xe đầu kéo- Ảnh 1.

Sau vụ tai nạn, xe đạp điện của nam sinh dính dưới bánh xe đầu kéo

ẢNH: ANH THƯ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Khi đến khu vực điểm mở dải phân cách có đèn tín hiệu giao thông (thuộc địa bàn ấp Rẫy, xã Tân Hiệp, Đồng Tháp), xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe đạp điện do một nam học sinh (khoảng 14 tuổi) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến cả người và xe đạp điện ngã xuống đường. Nam sinh bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, chiếc xe đạp điện bị bánh trước xe đầu kéo cán qua, biến dạng và hư hỏng nặng.

Đồng Tháp: Nam sinh thoát chết 'thẩn kỳ' dưới gẩm xe đầu kéo dưới gầm xe đầu kéo- Ảnh 2.

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ đối diện UBND xã Tân Hiệp

ẢNH: ANH THƯ

Tuy nhiên, điều "thần kỳ" đã xảy ra khi nam học sinh không bị bánh xe cán trúng. Sau tai nạn, em tự bò từ trong gầm xe ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của người đi đường. Nạn nhân được người dân hỗ trợ chăm sóc y tế tại chỗ và may mắn chỉ bị xây xát ngoài da.

Do vụ việc không gây thiệt hại về người và xảy ra ngoài ý muốn, hai bên đã tự thỏa thuận giải quyết sự việc, không trình báo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp.

