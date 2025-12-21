Đồng Tháp: Sau tiếng va chạm mạnh ngoài đường, phát hiện một phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 20.12, người dân sống ven đường Kinh Nổi (đoạn qua địa bàn ấp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ nghe tiếng va chạm rất mạnh ngoài đường.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: ANH THƯ

Khi chạy ra kiểm tra, người dân người phát một thiếu niên khoảng 16 tuổi bị thương, nằm cạnh xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp. Cách đó không xa, bên cạnh chiếc xe máy còn lại là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, thiếu niên bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng, nằm chắn ngang đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn ứ cục bộ.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an xã Lương Hòa Lạc và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ.