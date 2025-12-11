Đồng Tháp: Tai nạn trên quốc lộ 1 khiến 2 người tử vong tại chỗ

Chiều 11.12, trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông bán vé số và nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ ẢNH: ANH THƯ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 10 cùng ngày, người đàn ông khoảng 60 tuổi bán vé số đi bộ trên quốc lộ 1. Khi đến vị trí có vạch kẻ dành cho người đi bộ, ngay điểm mở dải phân cách, người này qua đường. Đúng lúc này, xe máy BS 63B3 - xxx.xx do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM lao tới và tông trúng.

Cú va chạm cực mạnh khiến 2 người ngã xuống đường, trượt dài cách điểm va chạm khoảng 20 m. Xe máy tiếp tục trượt thêm hơn 20 m nữa mới dừng lại. Hậu quả, người đàn ông bán vé số và nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân và phương tiện nằm chắn ngang làn đường bên trái và một phần làn đường bên phải. Vụ việc khiến hàng loạt phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn, phải di chuyển chậm, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an xã Tân Hương và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ.