Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cháy xe đưa rước công nhân ngay trước cổng trường học ở Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/01/2026 11:47 GMT+7

Vụ cháy xe đưa rước công nhân xảy ra ngay cổng trường học trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, may mắn không gây thiệt hại về người.

Sáng 13.1, một vụ cháy xe đưa rước công nhân đã xảy ra ngay cổng Trường THPT Đồng Xoài (khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) khiến chiếc xe khách 29 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn phần bên trong.

Đồng Nai: Cháy xe đưa rước công nhân ngay cổng trường học - Ảnh 1.

Chiếc xe khách cháy rụi phần bên trong

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo thông tin ban đầu, tối 12.1, xe ô tô khách loại 29 chỗ biển số 68F-001.80 chở công nhân đi làm về từ hướng đường Phan Bội Châu ra quốc lộ 14.

Khi đến trước cổng Trường THPT Đồng Xoài thì xe bị chập điện có mùi khét, khói bốc lên ở phía đầu xe ngay chỗ tài xế ngồi. Thấy vậy, tài xế đã tấp xe vào lề dùng bình chữa cháy xịt cho hết khói. Thấy xe không còn hiện tượng gì, tài xế đã dừng xe trước cổng trường và về nhà.

Đồng Nai: Cháy xe đưa rước công nhân ngay cổng trường học - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng 13.1, người dân và người tham gia giao thông phát hiện lửa bất ngờ bùng phát bên trong xe khách, chỉ trong thời gian ngắn, phần bên trong xe đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, điều tra, làm rõ vụ việc. Vụ cháy xảy ra lúc không có ai trên xe nên không gây thiệt hại về người.

Tin liên quan

Cháy xe giường nằm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Cháy xe giường nằm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xe giường nằm bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. May mắn, toàn bộ hành khách kịp thoát nạn an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Cháy xe đưa rước công nhân Đồng Nai Quốc Lộ 14 Điều Tra Trường THPT Đồng Xoài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận