Cháy xe đưa rước công nhân ngay trước cổng trường học ở Đồng Nai

Sáng 13.1, một vụ cháy xe đưa rước công nhân đã xảy ra ngay cổng Trường THPT Đồng Xoài (khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) khiến chiếc xe khách 29 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn phần bên trong.

Chiếc xe khách cháy rụi phần bên trong ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo thông tin ban đầu, tối 12.1, xe ô tô khách loại 29 chỗ biển số 68F-001.80 chở công nhân đi làm về từ hướng đường Phan Bội Châu ra quốc lộ 14.

Khi đến trước cổng Trường THPT Đồng Xoài thì xe bị chập điện có mùi khét, khói bốc lên ở phía đầu xe ngay chỗ tài xế ngồi. Thấy vậy, tài xế đã tấp xe vào lề dùng bình chữa cháy xịt cho hết khói. Thấy xe không còn hiện tượng gì, tài xế đã dừng xe trước cổng trường và về nhà.

Hiện trường vụ việc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng 13.1, người dân và người tham gia giao thông phát hiện lửa bất ngờ bùng phát bên trong xe khách, chỉ trong thời gian ngắn, phần bên trong xe đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, điều tra, làm rõ vụ việc. Vụ cháy xảy ra lúc không có ai trên xe nên không gây thiệt hại về người.