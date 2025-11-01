Người dân lo lắng việc sử dụng vật liệu tái chế tại chỗ, sửa quốc lộ 14

Gần 1 tháng qua, quốc lộ 14 đoạn qua phường Bình Phước (thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai đang được thi công, sửa chữa khiến nhiều người dân phấn khởi. Tuy nhiên, khi chứng kiến việc sử dụng vật liệu tái chế tại chỗ để xử lý nền đường, không ít người dân cảm thấy lo lắng về chất lượng, sự bền bỉ của công trình sau khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Những ngày qua, lớp nhựa cũ hư hỏng trên mặt đường của quốc lộ 14 được đơn vị thi công cào lên toàn bộ. Hỗn hợp đất, đá này sau đó được tái sử dụng, kết hợp với xi măng khô, trộn đều với nhau, sau đó sử dụng máy lu lèn, để tăng độ bền cho nền đường.

Dùng "công nghệ" tái chế, tận dụng vật liệu tại chỗ

Một người dân đã sử dụng điện thoại quay lại hình ảnh thời điểm các công nhân đổ xi măng lên nền đường, chuẩn bị phối trộn với vật liệu tại chỗ và đăng lên mạng xã hội Tik Tok và đặt ra câu hỏi về "công nghệ sửa đường". Clip này đã thu hút hơn 600.000 lượt xem cùng hàng ngàn lượt bình luận trái chiều về hiệu quả của giải pháp.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đoàn Văn Tiến, đại diện đơn vị giám sát công trình sửa chữa nền, mặt đường quốc lộ 14 đoạn 962+200 và 963+600 (đoạn qua phường Bình Phước), cho biết: "Chúng tôi sử dụng công nghệ tái chế 2 lớp, có tăng cường xi măng để cải thiện kết dính của vật liệu, tận dụng vật liệu tại chỗ trong tình hình vật liệu khai thác ở các mỏ ngày càng khó khăn".

Lớp nhựa cũ trên mặt đường được bóc lên toàn bộ và tái sử dụng để gia cố cốt nền ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Tiến cho rằng "có nhiều cách để xử lý mặt đường như cào bóc, xử lý cục bộ và thảm thêm lớp tăng cường. Nhưng riêng công trình này xử lý nền triệt để, sau đó thi công lại 2 lớp bê tông nhựa, thì chất lượng và tuổi thọ sẽ cao hơn xử lý tạm thời, bởi đây là sửa chữa lớn".

"Hồ sơ thiết kế đã được các cơ quan chức năng phê duyệt và chúng tôi đang thực hiện đúng trình tự thi công, nghiệm thu của nền và mặt đường. Chất lượng phải tốt hơn xử lý tạm thời nên bà con cứ yên tâm về chất lượng", ông Tiến khẳng định.

Hỗn hợp đất, đá được bóc trên mặt đường sẽ được trải xuống nền đường và đổ xi măng khô lên trên mặt ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đơn vị thi công đào các rãnh xương cá để thu nước tại dải phân cách giữa đường đang được trồng cây xanh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, để hạn chế nước thẩm thấu gây phá hoại nền đường, ông Tiến cho hay đơn vị thi công cũng đào các rãnh xương cá từ dải phân cách cứng giữa đường (đang trồng cây - PV) để thu nước về hệ thống thoát phù hợp.

Mong đường chắc chắn, đỡ tốn kém tiền nhà nước

Trực tiếp chứng kiến quá trình thi công hằng ngày, một số người dân không khỏi nghi ngại, lo lắng và đặt câu hỏi về độ bền của tuyến đường sau khi sửa chữa.

Máy chuyên dụng trộn hỗn hợp đất, đá và xi măng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Tống Sỹ Hoàng (ở phường Bình Phước), chia sẻ: "Thật sự tôi không biết công nghệ mới có hợp lý hay không. Nhưng thấy người ta đổ xi măng rải lên trên, rồi trộn lẫn với đá với đất ở đường ấy, thì chẳng biết chất lượng bám chắc chắn như thế nào?".

Hỗn hợp đất, đá, xi măng sau khi trộn sẽ được lu lèn lại ÂNH: HOÀNG GIÁP

"Trước kia, đường phải sửa liên tục, tháng cũng 4 - 5 lần. Đầu này sửa rồi lại quay đến đầu kia, xong lại quay lại vá chằng, vá đụp; xe tải, container chạy qua vài ngày mặt đường lại bung hết lên. Người dân ở đây mong muốn, khi đã sửa xong thì con đường mới chắc chắn, ít phải sửa lại, đỡ tốn kém tiền nhà nước, cũng bớt ảnh hưởng đến việc đi lại của dân", ông Hoàng nói.

Ông Tống Sỹ Hoàng (bên trái) hy vọng quốc lộ 14 được sửa chữa chắc chắn, đỡ tốn kém tiền nhà nước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Quốc lộ 14 là tuyến đường huyết mạch giao thương quan trọng, kết nối các tỉnh Tây nguyên và Đông Nam bộ. Lưu lượng và tải trọng xe lớn nên chất lượng và kết cấu mặt đường phải được ưu tiên ở mức cao nhất.

Trước đó, ngày 13.10, Báo Thanh Niên cũng có bài phản ánh "Quốc lộ 14 ở Đồng Nai vá mãi vẫn hư, như 'giăng bẫy' người đi đường", phản ánh thực trạng nhiều đoạn trên quốc lộ 14 bị hư hỏng, nhưng chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời.

Ông Hoàng Văn Phượng, Phó giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) - đơn vị quản lý quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đồng Nai, cho biết các đoạn tuyến hư hỏng đang được các nhà thầu, chủ đầu tư sửa chữa định kỳ. Đơn vị cũng đang trình Cục Đường bộ Việt Nam xin sửa chữa khẩn cấp theo quy định khắc phục hậu quả thiên tai. Sau khi được phê duyệt, sẽ tổ chức thi công triệt để và thảm lại bằng bê tông nhựa.

Quốc lộ 14 là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh Tây nguyên và Đông Nam bộ với lưu lượng xe qua lại rất lớn ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu khắc phục, sửa chữa. Nếu không đảm bảo chất lượng, chúng tôi sẽ có các giải pháp quyết liệt", ông Phượng nhấn mạnh.

Theo ông Đoàn Văn Tiến, đại diện đơn vị giám sát, dự án sửa chữa này có chiều dài 1,4 km, tổng mức đầu tư gần 30 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 12.2025. Phạm vi sửa chữa gồm 2 làn xe cơ giới, rộng 8,5 m, được thảm 1 lớp bê tông nhựa C19 dày 7 cm. Riêng làn hỗn hợp sẽ tăng cường thêm 5 cm nhựa để đảm bảo lưu thông an toàn.



