Thời sự

Đà Nẵng: Xe tải 'cõng' xe múc làm sập cổng chào, 2 người tử vong tại chỗ

Mạnh Cường
23/01/2026 13:32 GMT+7

Xe tải chở xe múc phía trên va vào cổng chào ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng khiến cổng chào đổ sập, đè nát cabin xe khiến 2 người tử vong.

Ngày 23.1, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê (TP.Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trong tình trạng mắc kẹt bên trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày, xe tải BS 77C-144.67 do anh Vương Thanh Tuấn (24 tuổi, ở xã Nam Giang, TP.Đà Nẵng) điều khiển, chở anh Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, ở xã Khâm Đức, TP.Đà Nẵng) ngồi ở ghế phụ.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, phía sau xe tải chở một chiếc xe múc để đi làm công trình. Tuy nhiên, do kích thước xe múc quá cao, khi đi qua cổng chào thôn Đắc Ốc (xã La Dêê), đã va chạm cực mạnh vào thanh xà ngang của cổng chào.

Cú va chạm trực diện khiến toàn bộ kết cấu cổng chào đổ sập hoàn toàn, đè nghiến lên phần cabin xe tải. Hậu quả, cả anh Tuấn và anh Hùng đều tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng xã La Dêê phối hợp người dân địa phương đã nhanh chóng triển khai cứu nạn, đưa 2 nạn nhân ra ngoài.

Cabin xe tải bị cổng chào đè nát

Ông Bùi Thế Anh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế thiếu quan sát về chiều cao giới hạn khi đi qua cổng chào nên đã húc thẳng vào cổng chào dẫn đến đổ sập xuống, đè lên cabin xe khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Chủ tịch UBND xã La Dêê cho hay, vụ tai nạn đang được lực lượng Công an TP.Đà Nẵng điều tra, làm rõ. Ngoài ra, địa phương cũng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 3 triệu đồng để lo hậu sự.

