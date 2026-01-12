Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xe con bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương nặng

Phạm Đức
Phạm Đức
12/01/2026 13:46 GMT+7

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1A tuyến tránh ở Hà Tĩnh, khiến chiếc xe ô tô 5 chỗ bị bẹp dúm, nằm dưới gầm phía sau của xe tải. 4 người trên chiếc xe ô tô bị thương nặng, mắc kẹt bên trong được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 15 sáng nay, 12.1, trên quốc lộ 1A tuyến tránh Kỳ Anh (thuộc địa phận P.Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô, gồm: xe container, xe tải, xe khách và xe ô tô 5 chỗ.

Xe con bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương nặng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn

ẢNH: TÂN KỲ

Thời điểm trên, xe container biển số 99C - 077.53 di chuyển trên quốc lộ 1A tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc - Nam thì đã xảy ra va chạm với xe ô tô 5 chỗ mang biển số 38A - 580.97, xe tải mang biển số 29E - 350.40 và xe khách mang biển số 17B - 012.66, đều đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô con lao vào gầm phía sau xe tải đang chạy phía trước khiến 4 người ngồi trên chiếc xe này bị thương, mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường giải cứu các nạn nhân.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu 4 nạn nhân trên chiếc xe ô tô bị biến dạng ra ngoài, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Xe con bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương nặng- Ảnh 3.

Xe ô tô 5 chỗ bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn

ẢNH: TÂN KỲ

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 5 chỗ bị bẹp dúm, hư hỏng gần như toàn bộ. 3 xe còn lại trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn cũng bị hư hỏng nhẹ. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, 1 người tử vong

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, 1 người tử vong

Khi điều khiển xe ô tô trên cầu vượt, nữ tài xế T. (Hà Nội) đã gây ra tai nạn liên hoàn với 1 xe máy, 2 xe ô tô đi cùng chiều khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh Quốc lộ 1a Tai nạn liên hoàn giải cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận