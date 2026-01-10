Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, 1 người tử vong

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
10/01/2026 10:17 GMT+7

Khi điều khiển xe ô tô trên cầu vượt, nữ tài xế T. (Hà Nội) đã gây ra tai nạn liên hoàn với 1 xe máy, 2 xe ô tô đi cùng chiều khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn liên hoàn nêu trên xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 ngày 10.1, tại cầu vượt Vọng (P.Kim Liên, Hà Nội).

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt Vọng

ẢNH: VOV GIAO THÔNG

Theo thông tin ban đầu, ở thời điểm trên, bà Phan Thị T. (53 tuổi, trú tại P.Tây Tựu, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A - 853.XX lưu thông trên cầu vượt Vọng (hướng từ phố Phương Mai đi phố Nguyễn An Ninh).

Khi đến khu vực trụ đèn ĐT7/11, xe ô tô do bà T. điều khiển va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 14U1 - 415.XX do ông Trần Thanh H. (64 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Sau va chạm với xe máy, xe ô tô do bà T. điều khiển tiếp tục đâm vào 2 ô tô khác đang di chuyển cùng chiều, mang biển kiểm soát 20A - 239.XX (do ông Nguyễn Văn Đ. điều khiển) và xe ô tô mang biển kiểm soát 29B - 218.XX (do anh Nguyễn Văn M. điều khiển).

Hậu quả, sau vụ va chạm, ông Trần Thanh H. tử vong tại chỗ. Các phương tiện còn lại bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến đoạn đường qua khu vực này bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 10.1 về thông tin cho rằng "do bà Phan Thị T. buồn ngủ dẫn đến đạp nhầm chân ga nên gây tai nạn", vị lãnh đạo P.Kim Liên cho biết hiện chưa thể kết luận và đang đợi kết quả xác minh, điều tra từ cơ quan công an.

Tin liên quan

Nữ tài xế chạy xe vào nhà dân, hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT

Nữ tài xế chạy xe vào nhà dân, hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT

Nhận hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người phụ nữ ở Thái Nguyên không chấp hành mà lái xe vào nhà dân, sau đó hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT. Cảnh sát xác định nữ tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gần gấp đôi mức kịch khung.

Khám phá thêm chủ đề

Tai nạn liên hoàn nữ tài xế hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận