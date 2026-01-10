Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, 1 người tử vong

Vụ tai nạn liên hoàn nêu trên xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 ngày 10.1, tại cầu vượt Vọng (P.Kim Liên, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt Vọng ẢNH: VOV GIAO THÔNG

Theo thông tin ban đầu, ở thời điểm trên, bà Phan Thị T. (53 tuổi, trú tại P.Tây Tựu, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A - 853.XX lưu thông trên cầu vượt Vọng (hướng từ phố Phương Mai đi phố Nguyễn An Ninh).

Khi đến khu vực trụ đèn ĐT7/11, xe ô tô do bà T. điều khiển va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 14U1 - 415.XX do ông Trần Thanh H. (64 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Sau va chạm với xe máy, xe ô tô do bà T. điều khiển tiếp tục đâm vào 2 ô tô khác đang di chuyển cùng chiều, mang biển kiểm soát 20A - 239.XX (do ông Nguyễn Văn Đ. điều khiển) và xe ô tô mang biển kiểm soát 29B - 218.XX (do anh Nguyễn Văn M. điều khiển).

Hậu quả, sau vụ va chạm, ông Trần Thanh H. tử vong tại chỗ. Các phương tiện còn lại bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến đoạn đường qua khu vực này bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 10.1 về thông tin cho rằng "do bà Phan Thị T. buồn ngủ dẫn đến đạp nhầm chân ga nên gây tai nạn", vị lãnh đạo P.Kim Liên cho biết hiện chưa thể kết luận và đang đợi kết quả xác minh, điều tra từ cơ quan công an.