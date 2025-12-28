Chung cư ở TP.HCM: 2.500 cư dân 7 năm mòn mỏi đi nhờ đường xe container

Dù đã nhận nhà 7 năm và kiến nghị suốt nhiều nhiệm kỳ, hơn 2.500 cư dân chung cư Luxgarden vẫn phải "đi ké" đường nội bộ cảng, đối mặt hiểm nguy giữa làn xe container.

Mọi thứ vẫn "án binh bất động"

Tập thể cư dân chung cư Luxgarden (số 370 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, TP.HCM) vừa tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến lãnh đạo TP.HCM, Đảng ủy - UBND phường Phú Thuận và các cơ quan báo chí, phản ánh tình trạng "không có lối đi hợp pháp" kéo dài suốt 7 năm qua.

Đường vào chung cư Luxgarden ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phản ánh, theo quy hoạch, Luxgarden có đường D7 và đường N14 kết nối giao thông với đường Đào Trí nhưng đến nay 2 tuyến đường này vẫn nằm trên giấy.

Hằng ngày, các cư dân chung cư phải đi "ké" đường Nguyễn Văn Quỳ (đoạn từ cảng Rau Củ đến cảng Lotus) nối đường D8 (đường Nguyễn Văn Quỳ nối dài), vốn là đường riêng dẫn vào khu cảng do doanh nghiệp tự bỏ kinh phí xây dựng.

Hàng ngàn cư dân chung cư Luxgarden vẫn phải "đi ké" đường nội bộ cảng ẢNH: TRẦN KHA

Bà Lê Thị Dung, đại diện cư dân, bức xúc cho biết người dân làm đơn gửi nhiều nơi. "Năm 2023, chúng tôi đã kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và nhận được văn bản phúc đáp từ địa phương hứa hẹn sẽ rà soát, đầu tư công nếu không có đơn vị xã hội hóa. Nhưng đã 2 năm trôi qua, mọi thứ vẫn "án binh bất động".

Xe container dày đặc, thiếu biển báo giao thông

Việc phải "đi ké" đường nội bộ vào khu cảng khiến cư dân rất bất an. Đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ kho bãi, bến cảng với mật độ xe container dày đặc. Do không phải đường công cộng, tuyến này thiếu vắng biển báo giao thông, đèn chiếu sáng và không được duy tu thường xuyên.

Bùn đất khắp nơi trên con đường đi vào chung cư Luxgarden ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều cư dân cho biết, họ thường xuyên chứng kiến hoặc là nạn nhân của các vụ va chạm giao thông.

"Đêm tối, đường không đèn, xe lớn chạy rầm rầm, bụi mù mịt. Chúng tôi bỏ tiền mua chung cư nhưng đi về nhà mà lòng nơm nớp lo sợ như đi mượn", một cư dân chia sẻ.

Đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ kho bãi, cảng biển với mật độ xe container dày đặc ẢNH: TRẦN KHA

Rác thải tràn lan bên đường ẢNH: TRẦN KHA

Mỗi khi ra đường người dân phải che miệng, bịt mũi vì bụi mù, mùi hôi ẢNH: TRẦN KHA

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, bụi bẩn và mất mỹ quan đô thị tại khu vực này khiến nhiều người có cảm giác không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Đặc biệt, việc thiếu phân cấp quản lý khiến các vấn đề phát sinh như rác thải, chó thả rông không được xử lý triệt để.

Chính quyền địa phương nói gì?

Liên quan đến những phản ánh về hạ tầng khu vực này, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 25.12, ông Lương Hải Lý - Phó chánh văn phòng UBND phường Phú Thuận đã có thông tin phản hồi.

Chó thả rông ngoài đường ẢNH: TRẦN KHA

Về tình trạng đường Nguyễn Văn Quỳ (đoạn dẫn vào khu vực chung cư) bị bong tróc, rác thải, ngập nước khi triều cường, trời mưa, bụi mù mịt do xe container cày xới, đại diện địa phương thừa nhận thực trạng xuống cấp và cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để có phương án duy tu.

Trong khi đó, ngày 27.12, trao đổi với Báo Thanh Niên về tình hình của các tuyến đường kết nối trực tiếp cho chung cư Luxgarden (đường D7 và đường N14 kết nối giao thông với đường Đào Trí), lãnh đạo UBND phường Phú Thuận cho biết sẽ trả lời bằng văn bản chính thức sau.

Trong đơn kiến nghị, tập thể người dân khẩn thiết mong có một con đường tử tế đi lại thuận tiện, an toàn sau thời gian dài chờ đợi.