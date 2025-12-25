Đường Nguyễn Văn Quỳ bong tróc, bụi mù mịt vì xe container: Phường Phú Thuận lên tiếng

Chiều 25.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, ông Lương Hải Lý, Phó chánh văn phòng UBND phường Phú Thuận (TP.HCM) đã thông tin về những phản ánh của người dân trên đường Nguyễn Văn Quỳ.

Trước đó, bạn đọc phản ánh đến Báo Thanh Niên về tuyến đường này thường xuyên bị bong tróc lớp nhựa và trũng nhiều chỗ, nhất là giữa lòng đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Lương Hải Lý, Phó chánh văn phòng UBND phường Phú Thuận ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo người dân địa phương, có nhiều xe tải và container ngày đêm chạy trên đường, khiến đoạn đường xuất hiện ngày càng nhiều ổ gà. Ban đêm khu vực này đèn đường không đủ sáng, gây khó khăn và nguy hiểm cho người qua lại.

Phản hồi nội dung trên, ông Lương Hải Lý cho biết, đây là tuyến đường song hành cầu Phú Mỹ, đi qua địa bàn hai phường Phú Thuận và Tân Thuận. Đối với đoạn thuộc phường Phú Thuận, từ trước khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhận được phản ánh về tình trạng hư hỏng mặt đường và có văn bản mời các đơn vị quản lý tuyến, trong đó có Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, cùng phối hợp khắc phục.

Đến tháng 10.2025, tuyến đường đã được duy tu, sửa chữa. Tuy nhiên, do lưu lượng xe tải, xe container lớn lưu thông thường xuyên, đặc biệt trong thời điểm triều cường các tháng 10 và 11, mặt đường tiếp tục bị bong tróc.

"Hiện phường đã có văn bản đề nghị khắc phục lại và kiến nghị giải pháp lâu dài, như nghiên cứu làm mặt đường bê tông hoặc giải pháp phù hợp khác, nhằm hạn chế hư hỏng khi triều cường dâng cao", ông Lý thông tin.

Về tình trạng ồn, bụi, ông Lý cho biết do tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ nằm trên địa bàn 2 phường nên 2 địa phương đã xây dựng kế hoạch phối hợp liên tịch để đảm bảo trật tự đô thị trên toàn tuyến.

Ổ gà bủa vây trên đường Nguyễn Văn Quỳ ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Phường Phú Thuận đã tổ chức nhiều đợt ra quân, giao Công an phường và Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu, xử lý, tập trung vào các khung giờ cao điểm.

Riêng công tác vệ sinh môi trường, phường đã ra quân kiểm tra, xử lý và yêu cầu Công ty CP Phú Mỹ tăng cường quản lý khu vực gầm cầu Phú Mỹ. Trước tình trạng một số hộ dân thường xuyên xả rác dưới gầm cầu, phường đề nghị đơn vị quản lý cầu lắp đặt hàng rào để ngăn chặn, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Đối với tình trạng xe tải dừng, đỗ gây tiếng ồn trên đường Nguyễn Văn Quỳ, ông Lý cho biết thẩm quyền quản lý thuộc Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Phường đã chỉ đạo công an phường phối hợp lực lượng CSGT thường xuyên kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

"Do trên địa bàn có nhiều cảng nên xe container ra vào với mật độ lớn, phát sinh tiếng ồn và bụi. Phường Phú Thuận đã có văn bản kiến nghị các cảng tăng cường biện pháp hạn chế tiếng ồn, bụi bẩn, góp phần giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân sinh sống dọc tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ", ông Lương Hải Lý chia sẻ.