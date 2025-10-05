TP.HCM: Ổ gà, bãi rác, ngập nước bủa vây đường Kha Vạn Cân, người dân than khổ

Đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ quốc lộ 13 đến Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình, TP.HCM) dài khoảng 1 km với hai chiều lưu thông. Thời gian qua, đoạn đường này thường xuyên xuất hiện ổ gà, ổ voi, nước đọng thành vũng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.



Ổ gà hõm sâu trên đường Kha Vạn Cân ẢNH: THANH MAI

Theo ghi nhận, mặt đường đã được đơn vị thi công đổ đá, lấp lại nhiều đoạn hư hỏng, giúp bề mặt bằng phẳng hơn trước. Tuy nhiên, tại một số vị trí vẫn còn ổ gà, tiềm ẩn rủi ro khi xe lưu thông vào ban đêm hoặc lúc trời mưa.

Anh Nguyễn Bá Hùng (người dân sinh sống trên tuyến đường) cho biết, tối 2.10, có nhóm công nhân đến đổ đá vá đường, đi lại đã thuận tiện hơn đôi chút. Dù vậy, anh lo ngại khi mưa xuống mặt đường khá trơn trượt, thậm chí trước đây nhiều lần người đi đường bị tai nạn khi mưa.

Trên đoạn đường dài khoảng 1 km này, ngoài nhà dân còn tập trung nhiều tiệm tạp hóa, sạp quần áo, cửa hàng buôn bán. Nhưng vấn đề khác mà người dân gặp phải là sự tồn tại của một bãi tập kết rác lớn ngay bên lề đường.

Đoạn đường vừa được đổ đá để khẩn trương sửa chữa, duy tu ẢNH: THANH MAI

Gia đình anh Hùng sống cạnh bãi rác này đã chịu ảnh hưởng nhiều năm liền. "Bãi tập kết có từ vài chục năm trước, mùi hôi thối phát ra từ nước rỉ trong xe rác gây ô nhiễm nặng nề. Ở đây là khu dân cư mà tồn tại một bãi rác lớn như vậy thì rất bức xúc", anh nói.

Các tiểu thương kinh doanh tại khu vực cho rằng, con đường không quá ngập hay bụi bặm nhưng lại dễ trơn trượt khi mưa. "Lúc trước tai nạn xảy ra thường xuyên, giờ được sửa chữa mong rằng tình hình sẽ cải thiện", một người bán hàng nói.

Chị Nguyễn Thị Duyên - sống hơn 5 năm trên đường Kha Vạn Cân cũng chia sẻ: "Phụ nữ lái xe không chắc tay lái gặp ổ gà ổ voi có khi ngã ngay. Nhiều lúc nước đọng che kín ổ, tưởng bằng phẳng nhưng lại sụp xuống, rất nguy hiểm".

Những bãi rác dọc bên đường bốc mùi hôi thối ẢNH: THANH MAI

Chia sẻ với Thanh Niên, nhiều người dân sinh sống trên đoạn đường này kỳ vọng sau đợt sửa chữa, đường Kha Vạn Cân sẽ bảo đảm an toàn giao thông, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác để môi trường sống và kinh doanh tốt hơn.

Khẩn cấp sửa chữa đường Kha Vạn Cân

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, qua khảo sát, Phòng CSGT ghi nhận, mặt đường Kha Vạn Cân nhiều đoạn xuống cấp, bị bong tróc, xuất hiện ổ gà, ổ voi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hệ thống thoát nước kém, khi mưa gây ngập cục bộ, khi nắng nóng thì bụi, rác thải tập kết tự phát hai bên đường gây mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, đường chật hẹp, nhiều đoạn chỉ đủ cho 1 làn xe lưu thông một chiều, dẫn đến ùn ứ thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm. Hoạt động xe khách dừng, đỗ, đón trả khách trái phép xảy ra trên tuyến đường này.

Bãi rác bốc mùi ám ảnh người dân sinh sống ở đường Kha Vạn Cân ẢNH: THANH MAI

Một đoạn đường đã được trải nhựa, khắc phục ổ gà sau phản ánh của người dân. Ảnh chụp vào sáng 5.10 ẢNH: THANH MAI

Để giải quyết tình trạng này, PC08 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM về khắc phục hạ tầng trên đường Kha Vạn Cân. Phòng CSGT đã phối hợp Sở Xây dựng lắp biển báo "Cấm dừng đỗ xe" và "Cấm ô tô khách trên 16 chỗ" trên tuyến. Đồng thời, đã kiến nghị cải tạo bề mặt đường và hệ thống thoát nước cho tuyến Kha Vạn Cân từ năm 2024.



Tháng 7.2025, Phòng CSGT tiếp tục phân công các tổ công tác chuyên đề, tập trung kiểm tra, xử lý xe dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, đặc biệt tại khu vực tuyến đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho hay, CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, CSGT sẽ phối hợp khảo sát để lắp camera phạt nguội tại đường Kha Vạn Cân, giải quyết tình trạng xe dù, bến cóc ẢNH: NGUYỄN ANH

"PC08 kiến nghị Sở Xây dựng sớm triển khai công tác duy tu, sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, tổ chức sơn kẻ, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường trên đường Kha Vạn Cân", Phó trưởng phòng PC08 nhấn mạnh.



Đồng thời, CSGT TP.HCM cũng đề xuất UBND phường Hiệp Bình thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, xử lý các điểm tập kết rác tự phát, chỉnh trang đô thị, tạo chuyển biến rõ rệt về cảnh quan.

Để giải quyết tình trạng xe dù, bến cóc, bên cạnh tăng cường tuần tra, CSGT sẽ phối hợp để lắp đặt hệ thống camera giám sát, tăng cường phạt nguội tại khu vực này.