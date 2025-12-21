Cột khói đen cao hàng chục mét xộc thẳng vào căn hộ, cư dân chung cư TP.HCM khổ sở

Phản ánh với PV Thanh Niên, nhiều cư dân sống tại chung cư Palm Heights (phường Bình Trưng, TP.HCM) trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bày tỏ bức xúc trước tình trạng đốt rác diễn ra thường xuyên tại khu vực đối diện chung cư, gần chân cầu Mương Kênh. Mỗi lần đốt rác, cột khói đen cao hàng chục mét xộc thẳng vào những căn hộ đối diện, khiến cư dân phải đóng cửa kín mít.

Cột khói đen cao hàng chục mét

Chị Y.H., một cư dân sống tại đây, cho biết khói từ việc đốt rác bay mù mịt, lan tỏa trực tiếp vào các căn hộ tại chung cư, khiến không khí bị ô nhiễm nặng nề.

"Mỗi lần đốt rác, cột khói đen cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực, ảnh hưởng lớn đến người già và trẻ nhỏ", chị Y.H. chia sẻ.

Cột khói đen bốc cao từ việc đốt rác đối diện chung cư Palm Heights ở TP.HCM ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Tương tự, chị L.N.H (37 tuổi, sống ở căn hộ trên tầng 25 tháp số 2) kể rằng việc đốt rác thường xảy ra vào hai khung giờ sáng và chiều tối, gần như suốt các ngày trong tuần. Ban đầu, chỉ là những đống rác nhỏ, nhưng hơn một tháng nay, lượng rác tăng lên đáng kể, dẫn đến khói đen mù mịt bay thẳng vào các căn hộ.

"Khói quá dày đặc, tôi không dám mở cửa ban công. Mùi khói hôi như cao su cháy, rất độc hại. Gia đình tôi có 2 con nhỏ, không dám cho con ra ngoài chơi vì sợ ảnh hưởng sức khỏe", chị H. lo lắng.

Chị H. còn cho biết máy lọc không khí trong nhà thường chuyển sang chế độ cảnh báo đỏ mỗi khi có khói từ việc đốt rác.

Rác được đưa đến đổ gần khu vực chân cầu Mương Kênh ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Máy lọc không khí trong nhà dân chuyển sang chế độ cảnh báo đỏ mỗi khi có khói từ đốt rác. ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chị T.K.N. (sống ở tầng 13, tháp số 2) cho biết từ khi chuyển về đây hơn một năm trước, chị cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Các con của chị, đặc biệt hai đứa trẻ 4 và 10 tuổi, thường xuyên gặp vấn đề hô hấp do hít phải khói bụi.

"Mỗi lần đốt, không khí ô nhiễm nặng, máy lọc không khí báo mức cao nhất. Rác được chở từ nơi khác đến vứt và đốt, khói bốc cao ảnh hưởng đến cả tầng mười mấy, dù cách xa hàng trăm mét", chị N. kể.

Chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin

Anh N.T.K., sống ở chung cư này gần hai năm, bức xúc cho biết việc đốt rác xảy ra khoảng 5 ngày mỗi tuần, chủ yếu vào buổi sáng, với thời gian mỗi lần đốt khoảng 30 phút.

"Khói đen kèm mùi nhựa, rác thải khó chịu, gồm đủ loại phế liệu. Các hộ dân mặt tiền đường Song Hành bị ảnh hưởng nặng nhất", anh K. nói.

Số rác thải chất đống gần chân cầu Mương Kênh vừa đốt xong chiều 17.12 ẢNH: TRẦN KHA

Bản thân anh K., vốn bị viêm mũi dị ứng, thường xuyên ho, chảy mũi và sức khỏe suy giảm do hít phải khói độc hại.

Người dân đã nhiều lần phản ánh qua đường dây nóng 1022, và lực lượng chức năng đã đến xử lý, tình trạng này có tạm ngưng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, việc đốt rác lại tái diễn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cho biết, thời gian qua, khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và các kênh thông tin, địa phương có những chỉ đạo quyết liệt để xử lý các vấn đề xảy ra trên địa bàn.

Chung cư Palm Heights nằm đối diện khu vực đốt rác thải ẢNH: TRẦN KHA

Khi đốt rác khói tỏa ra bao phủ khu vực như một lớp sương mù ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Riêng về tình trạng đốt rác tại khu vực gần chân cầu Mương Kênh, ngay trong ngày tiếp nhận thông tin từ PV Thanh Niên (ngày 18.12), lãnh đạo phường đã chỉ đạo công an địa phương xuống kiểm tra và xử lý dứt điểm, nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn, tránh ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe cư dân, bức xúc của người dân.