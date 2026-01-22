Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Tai nạn giữa xe ben và nhiều xe nhỏ, 2 người tử vong

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/01/2026 14:00 GMT+7

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ben và nhiều xe máy, xe đạp điện và xe đạp trên QL49B, đoạn qua địa phận P.Phong Quảng (TP.Huế), khiến 2 người tử vong.

Trưa 22.1, ông Hoàng Văn Sửu, Phó chủ tịch UBND P.Phong Quảng, xác nhận tại địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên QL49B, đoạn qua tổ dân số 9, P.Phong Quảng giữa xe ben và nhiều phương tiện khác gồm: xe máy, xe đạp điện, xe đạp.

TP.Huế: Tai nạn liên hoàn giữa xe ben và nhiều xe nhỏ, 2 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: N.X

Ông Sửu cho biết, sau cú va chạm mạnh, 1 học sinh THPT và 1 người dân (tuổi trung niên) tử vong tại chỗ, đến nay công an địa phương đang phối hợp các đơn vị điều tra nên chưa nắm được danh tính nạn nhân.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 1 Phòng CSGT TP.Huế đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với Công an P.Phong Quảng, chính quyền địa phương… sơ cứu nạn nhân, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu từ Đội CSGT số 1, thời điểm trên, 2 xe máy (chưa rõ người cầm lái) đang di chuyển trên QL49B thì xảy ra va chạm, 1 người ngã ra gần giữa đường.

Đúng thời điểm đó, anh T.V.Q. (ở P.Phú Xuân, TP.Huế) điều khiển xe ben BS 75A - 386.30 di chuyển theo chiều ngược lại đã không kịp xử lý, tông liên tiếp vào ít nhất 4 phương tiện.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương; nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn Tai nạn liên hoàn Huế tử vong xe ben
