Thời sự

TP.Huế: Tai nạn trên quốc lộ 1 khiến 2 người tử vong

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/11/2025 12:57 GMT+7

Cú va chạm mạnh với xe tải lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc (TP.Huế) khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Ngày 14.11, lực lượng CSGT thuộc Công an TP.Huế đang phối hợp một số đơn vị để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, anh Ngô Trọng Trí (29 tuổi, quê Quảng Ngãi, có giấy phép lái xe hạng C) điều khiển tải BS 50E - 116.25, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Huế đi Đà Nẵng.

TP.Huế: Tai nạn trên quốc lộ 1 khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Chiếc xe máy hư hỏng sau cú va chạm

ẢNH: N.X

Khi đến trước cây xăng số 28 đoạn qua xã Phú Lộc, TP.Huế thì xảy ra va chạm với xe máy BS 75AK - 050.91 do anh Đ.X.V (37 tuổi) chở chị N.T.L.H (45 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Lộc, TP.Huế) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ; 2 phương tiện hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

