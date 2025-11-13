Vụ mẹ thả con xuống giếng khiến bé tử vong: Khởi tố người mẹ

Ngày 12.11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, ở P.Ea Kao; thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ), người mẹ trong vụ mẹ thả con xuống giếng về tội giết người.

Nguyễn Thị Lê, người mẹ trong vụ thả con xuống giếng, tại cơ quan công an ẢNH: S.Đ

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 31.10, Công an P.Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc cháu L. (1 tuổi) mất tích không rõ nguyên nhân.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã lấy lời khai người thân trong gia đình, xác định Nguyễn Thị Lê là người có liên quan.

Tại cơ quan công an, Lê khai nhận, năm 2008 Lê kết hôn với ông T. (45 tuổi) rồi có với nhau 2 người con chung và sinh sống tại P.Ea Kao cho đến nay. Tháng 2.2024, Lê có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông tên H. (ở P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) rồi sinh ra cháu L.

Sáng 31.10, sau khi ngủ dậy, cháu L. la khóc nên Lê bế và dỗ ngừng khóc rồi để cho cháu xuống đất tự chơi. Lúc này, Lê nghĩ thấy áp lực, không thể nuôi cháu L. được vì thiếu tiền nên nảy sinh ý định giết chết cháu L. để khỏi gánh nặng.

Sau đó, Lê đi đến giếng nằm trong sân nhà, kéo nắp bê tông đậy giếng ra rồi bế cháu L. thả xuống giếng, sau đó kéo nắp bê tông đậy lại khiến cháu L. tử vong do ngạt nước.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã xuống giếng trục vớt thi thể cháu bé để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.