Mẹ thả con xuống giếng khiến bé tử vong

Ngày 1.11, Công an P.Ea Kao (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, ở P.Ea Kao; thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) để điều tra về hành vi giết người, liên quan vụ cháu bé 1 tuổi tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 31.10, Công an P.Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc cháu L. (1 tuổi) mất tích không rõ nguyên nhân.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ đã thả con ruột của mình xuống giếng khiến bé tử vong ẢNH: S.Đ

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã lấy lời khai người thân trong gia đình, xác định Nguyễn Thị Lê là người có liên quan.

Tại cơ quan công an, Lê khai nhận, năm 2008 Lê kết hôn với ông T. (45 tuổi) rồi có với nhau 2 người con chung và sinh sống tại P.Ea Kao cho đến nay. Tháng 2.2024, Lê có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L.

Sáng 31.10, Lê suy nghĩ thấy áp lực vì không đủ tiền để nuôi được cả 3 người con nên đã nảy sinh ý định giết cháu L. để bớt gánh nặng. Sau đó, Lê bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã xuống giếng trục vớt thi thể cháu bé để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ người phụ nữ thả con xuống giếng khiến bé tử vong.