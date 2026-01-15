Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an Thanh Hóa thông tin về vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết

Minh Hải
Minh Hải
15/01/2026 16:35 GMT+7

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn làm 4 người chết, 6 người bị thương, lái xe khách (xe chở các nạn nhân) không có chất kích thích trong người. Vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án để điều tra về hành vi không chú ý quan sát để xảy ra tai nạn giao thông.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc -  Nam làm 4 người chết, 6 người bị thương, trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chiều 15.1, đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn tài xế lái xe khách (xe chở các nạn nhân) không có chất kích thích trong người.

Công an Thanh Hóa thông tin về vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người chết

ẢNH: C.T.V

Đại tá Hoàng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, điều tra về hành vi không chú ý quan sát để xảy ra tai nạn giao thông đối với tài xế điều khiển xe khách.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 3 giờ 30 ngày 14.1, tại Km334+300 cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - QL45, thuộc thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết và 6 người bị thương.

Thời điểm trên, tài xế Phan Văn Trường (40 tuổi, ngụ thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô 16 chỗ biển số 38C-229.33, trên xe chở 9 hành khách (cả anh Trường là 10 người trên xe; đều quê ở Hà Tĩnh) đã đâm vào phía sau bên trái thành thùng rơ-mooc của xe ô tô đầu kéo biển số 35A-463.11 đang dừng đỗ do đoạn đường phía trước có vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng CSGT xử lý.

Tiếp đó, xe ô tô đầu kéo biển số 36C-111.46 do tài xế Trịnh Khắc Hưng (37 tuổi, ngụ thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển, đã đâm vào phần hông của xe khách và thành thùng xe ô tô đầu kéo biển số 35A-463.11.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết, 6 người bị thương. Các phương tiện hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do tài xế Phan Văn Trường và tài xế Trịnh Khắc Hưng đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến tai nạn, gây hậu quả lớn về người và tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Trần Thái Quang Hoàng chất kích thích khởi tố tai nạn trên cao tốc
