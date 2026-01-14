Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Lời kể của nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 4 người chết trên cao tốc

Minh Hải
Minh Hải
14/01/2026 17:03 GMT+7

Các nạn nhân (trừ tài xế xe khách) trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người chết, 6 người bị thương, đều là anh em họ hàng và người thân trong gia đình.

Là một trong 6 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và đã ổn định sức khỏe, ông Đặng Văn Hùng (54 tuổi, ngụ xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc.

Ông Hùng cho biết, vào thời điểm đó ông đang ngủ thì bất ngờ bị tỉnh giấc sau cú va chạm mạnh giữa xe khách và 2 chiếc xe đầu kéo. Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong, còn ông cùng 5 người khác bị thương, được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu.

Lời kể của nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 4 người chết trên cao tốc- Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Hùng (người ngồi) bị thương nhẹ và được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hiện sức khỏe đã ổn định

ẢNH: PHÚC NGƯ

Ông Hùng cho biết thêm gia đình, người thân của ông thuê xe ô tô khách biển số 38C-229.33, loại 16 chỗ do tài xế Phan Văn Trường (40 tuổi, ngụ thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) chở đến Hưng Yên để thăm nhà trai, chuẩn bị cho lễ cưới cho cháu gái.

"Xe xuất phát khoảng 1 giờ 30 ngày 14.1, đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày thì xảy ra tai nạn", ông Hùng kể.

Vụ tai nạn ngoài 4 người đã tử vong, có 6 người bị thương (trong đó có ông Hùng), trong đó 3 người bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị, những người còn lại sức khỏe đã ổn định sau khi được cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Lời kể của nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 4 người chết trên cao tốc- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: C.T.V

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn trên xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - QL45 qua địa phận xã Đồng Tiến, Thanh Hóa). 

Tài xế Phan Văn Trường điều khiển xe ô tô 16 chỗ biển số 38C-229.33 (chở 9 người trong một gia đình và anh em họ hàng đến tỉnh Hưng Yên để thăm nhà trai), đã không chú ý quan sát, đâm vào phía sau bên trái thành thùng rơ-mooc của xe ô tô tải đầu kéo biển số 35A-463.11 đang dừng đỗ do đoạn đường phía trước có vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng cảnh sát giao thông xử lý.

Tiếp đó, xe ô tô đầu kéo biển số 36C-111.46 do tài xế Trịnh Khắc Hưng (37 tuổi, ngụ thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển cũng không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên đã đâm vào phần hông của xe khách, và thành thùng xe ô tô đầu kéo biển số 35A-463.11.

