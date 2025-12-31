Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thêm 10 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam, tài xế du xuân 'thả ga'

Hà Mai
Hà Mai
31/12/2025 16:01 GMT+7

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, các nút giao ra vào tuyến cao tốc cùng các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Theo Cục Đường bộ, đơn vị này đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác 21 trạm dừng nghỉ. Hiện các nhà đầu tư đang khẩn trương thực hiện theo tiến độ hợp đồng, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam trong năm 2026. 

Thêm 10 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam, tài xế du xuân 'thả ga'- Ảnh 1.

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

ẢNH: PHẠM HÙNG

Cụ thể, đến hôm nay (31.12), 10 trạm dừng nghỉ đã có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205, Phan Thiết - Dầu Giây (bên phải tuyến). 

Như vậy, hiện đã có 15 trạm dừng nghỉ và 1 điểm dừng chân phục vụ trên đường cao tốc, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người và phương tiện tham gia giao thông dịp Tết Dương lịch 2026.

Cục Đường bộ dự kiến đến 31.1.2026, tiếp tục có 10 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, gồm: Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km15, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, (Phan Thiết - Dầu Giây bên trái tuyến), Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau. 

Riêng trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144, hiện tại vẫn chưa triển khai được do địa phương chưa bàn giao mặt bằng.

Trong thời gian xây dựng, hoàn thành các trạm dừng nghỉ để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân trong dịp lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026, Cục Đường bộ cũng cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, các nút giao ra vào tuyến 2 cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu …) của các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông và các tuyến kết nối với đường cao tốc. 

Tài xế có thể theo dõi chi tiết để chủ động hành trình du xuân đón năm mới:

Thêm 10 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam, tài xế du xuân 'thả ga'- Ảnh 2.

Các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực miền Bắc

Thêm 10 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam, tài xế du xuân 'thả ga'- Ảnh 3.

Các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực miền Trung

Thêm 10 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam, tài xế du xuân 'thả ga'- Ảnh 4.

Các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực miền Nam


Trạm dừng nghỉ chạy đua tiến độ

Trạm dừng nghỉ chạy đua tiến độ

Khi những ki lô mét cuối cùng của dải cao tốc Bắc - Nam hơn 3.000 km tiến dần về đích, cũng là lúc các trạm dừng nghỉ chạy nước rút bù tiến độ. Cao tốc nối dài tới đâu, nhu cầu trạm dừng nghỉ càng cấp bách tới đó.

