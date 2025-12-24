Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Xử lý 2 tài xế xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/12/2025 17:45 GMT+7

2 tài xế xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định vừa bị CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý.

Ngày 24.12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa phát hiện và lập biên bản xử phạt 2 tài xế xe cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Trước đó, tối 22.12, khi tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện 2 xe ô tô cứu thương biển số 49A-003.xx và 49A-004.xx có bật đèn xoay ưu tiên, dù không thuộc trường hợp được phép sử dụng tín hiệu ưu tiên theo quy định.

Dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng CSGT xác định tại thời điểm kiểm tra, cả hai xe cứu thương không chở bệnh nhân và không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Xử lý 2 tài xế xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định - Ảnh 1.
Xử lý 2 tài xế xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định - Ảnh 2.
Xử lý 2 tài xế xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định - Ảnh 3.

2 xe cứu thương dù không có bệnh nhân nhưng tài xế vẫn sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 tài xế là Đ.T.Đ (26 tuổi), lái xe cứu thương biển số 49A-003.xx và Đ.V.H (31 tuổi, cùng ở tỉnh Lâm Đồng), lái xe cứu thương biển số 49A-004.xx về hành vi điều khiển xe được quyền ưu tiên sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng xe ưu tiên cần nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật. Chỉ bật đèn, còi ưu tiên khi thực sự thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn hình ảnh, ý nghĩa nhân văn của xe cứu thương trong công tác cứu người.

Theo điểm e, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26.12.2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thì người điều khiển xe ô tô không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

