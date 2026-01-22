Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cà Mau: Say rượu chạy xe máy gây tai nạn chết người

Trần Thanh Phong
22/01/2026 18:06 GMT+7

TAND khu vực 6 (Cà Mau) xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt bị cáo Lê Trần Vinh 2 năm tù, do say rượu điều khiển xe máy gây tai nạn chết người.

Ngày 22.1, TAND khu vực 6 (Cà Mau) xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Lê Trần Vinh (35 tuổi, ngụ khóm Thào Lạng, P.Vĩnh Trạch, Cà Mau) 2 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vinh là bị cáo say rượu điều khiển xe máy gây tai nạn chết người.

Cà Mau: Lãnh án do say rượu điều khiển xe máy gây tai nạn chết người - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Trần Vinh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 28.1.2025, sau khi uống rượu say, Lê Trần Vinh điều khiển xe máy BS 94K1-8912 lưu thông tuyến đường Nam Sông Hậu theo hướng từ P.Vĩnh Trạch về P.Vĩnh Châu (TP.Cần Thơ).

Khi đến đoạn thuộc khóm Thào Lạng, P.Vĩnh Trạch, xe của Vinh bất ngờ lấn sang phần đường bên trái và va chạm trực diện với xe máy do ông P.V.C (68 tuổi, ngụ P.Vĩnh Châu, TP.Cần Thơ) điều khiển chiều ngược lại. 

Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Tuy nhiên, do chấn thương sọ não nghiêm trọng, ông P.V.C  tử vong vào tối cùng ngày.

Qua điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong máu của Vinh là 2,6 mg/ml, vượt rất cao so với mức cho phép theo quy định của pháp luật.

Tại phiên xét xử lưu động, HĐXX TAND khu vực 6 (Cà Mau) nhận định hành vi say rượu điều khiển xe gây tai nạn chết người của bị cáo Vinh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây hậu quả nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

