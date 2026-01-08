Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

An Giang: Mâu thuẫn trong tiệc nhậu, bắn chết người

Trần Ngọc
08/01/2026 17:47 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Nguyễn Thanh Tuấn (38 tuổi, ở An Giang) dùng súng bắn chết người.

‎Ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (38 tuổi, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Tuấn là bị can dùng súng bắn chết người do mâu thuẫn trong tiệc nhậu.

Dùng súng bắn chết người do mâu thuẫn, Nguyễn Thanh Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1.1.2026, anh N.T.A. (31 tuổi, ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) tổ chức nhậu tại nhà cùng 5 người bạn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tuấn đến nhậu chung.

Trong lúc nhậu, giữa N.T.A. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến việc anh N.T.A. đánh Tuấn, được những người cùng bàn can ngăn. Sau đó, Tuấn chạy xe máy về nhà, lấy một khẩu súng (súng bắn đạn chì) rồi quay lại tìm N.T.A. để trả thù.

Khẩu súng Nguyễn Thanh Tuấn dùng bắn chết nạn nhân N.T.A. và các hung khí liên quan vụ án bị lực lượng Công an tỉnh An Giang thu giữ

Khi trở lại bàn nhậu, Tuấn nổ một phát súng đe dọa rồi tiếp tục lên đạn, dọa bắn N.T.A.. Bức xúc, N.T.A. cùng một số người nhậu chung cầm hung khí đuổi đánh Tuấn. Trong lúc bỏ chạy, Tuấn quay nòng súng về phía N.T.A. rồi nổ súng, bắn trúng vào đầu khiến N.T.A. bị thương tích nặng, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1.1.2026, Tuấn đến Công an xã Long Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ dùng súng bắn chết người do mâu thuẫn trong lúc nhậu đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

