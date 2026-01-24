Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả

Ngày 24.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Công an xác định đường dây này có hành vi sản xuất thuốc đông y giả.

Các bị can bị bắt trong đường dây sản xuất thuốc đông y giả ẢNH: CTV

Các bị can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Hiển (64 tuổi), Ngô Mỹ Hoành (53 tuổi, vợ Hiển) và Võ Văn Nghề (33 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Trưa 8.1, trong lúc tuần tra tại địa bàn xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ), tổ công tác Đội 6 - PC03 phối hợp công an địa phương phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe máy chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen không rõ nguồn gốc.

Bị can Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê chở số hàng này ra chành xe để gửi đi Tây Ninh tiêu thụ. Từ mắt xích này, công an lập tức khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lật tẩy đường dây sản xuất thuốc đông y giả quy mô lớn.

Theo điều tra ban đầu, do các sản phẩm thuốc trước đây từng đăng ký lưu hành đã bị thu hồi, vợ chồng Hiển, Hoành nảy sinh ý định sản xuất thuốc đông y "chui". Để lừa dối người tiêu dùng, các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng lên các nhãn hiệu nghe có vẻ uy tín.

Sau đó, gắn mác ngoại, tự in bao bì với thông tin công ty và địa chỉ sản xuất tại Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông nhằm tạo lòng tin đây là hàng nhập khẩu và gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi truy xuất nguồn gốc.

Nguy hiểm từ hoạt chất 'giảm đau thần tốc'

Đáng chú ý, kết quả giám định cho thấy các đối tượng đã pha trộn hoạt chất betamethasone vào thuốc đông y. Đây là một loại thuốc tân dược nhóm corticoid có tác dụng chống viêm, giảm đau mạnh nhưng tuyệt đối không được phép có trong thuốc đông y.

Việc pha trộn này khiến người bệnh sau khi uống thấy hiệu quả giảm đau rất nhanh, từ đó tin tưởng và lệ thuộc vào thuốc. Tuy nhiên, nếu sử dụng kéo dài mà không có chỉ định y khoa, hoạt chất này sẽ gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng.

Công an thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả các loại; hệ thống máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì phục vụ dây chuyền sản xuất gian lận.

Hiện PC03 Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ và nguồn cung nguyên liệu để xử lý nghiêm theo quy định.