Công an TP.HCM điều tra đường dây mua bán trái phép chất cực độc xyanua

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án tàng trữ, mua bán chất độc xyanua trái phép quy mô lớn.

Công an TP.HCM từng kiểm tra một số điểm kinh doanh hóa chất ở chợ Kim Biên ẢNH: THANH TUYỀN

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 18 giờ ngày 29.12.2024, tổ công tác Công an quận 5 (cũ) tuần tra trước nhà số 465 Trần Hưng Đạo (phường Chợ Lớn) thì phát hiện Trần Tùng Cương (38 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy biển số 66G1 - 774.72 chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp chứa khoảng 27 kg chất độc xyanua dạng viên nén và 5 chai nhựa chứa hóa chất lỏng nhãn hiệu Potassium Cyanidecloruro.

Làm việc với công an, Cương khai được Nguyễn Trọng Tánh thuê vận chuyển số hàng này từ Đồng Tháp lên TP.HCM với giá 700.000 đồng và không được biết bên trong chứa gì.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tánh (24 tuổi, quê Đồng Tháp). Bị can Tánh thừa nhận hành vi thuê người vận chuyển và trực tiếp bán chất kịch độc này cho nhiều đối tượng khác nhau.

Mua bán chất độc xyanua để... diệt mối

Quá trình đấu tranh, công an xác định 2 "khách hàng" lớn của Tánh là Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, ở phường Đông Hòa) và Nguyễn Tất Tiện (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai). Bị can Đại và Tiện đã bị PC03 Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Cụ thể, Nguyễn Quang Đại đã mua 500 gram xyanua với giá 1 triệu đồng để về... diệt mối. Sau khi nhận hàng từ xe khách, Đại dùng xe máy biển số 59V2 - 036.67 để vận chuyển chất độc xyanua.

Trong khi đó, Nguyễn Tất Tiện mua tới 2 kg xyanua với giá 6 triệu đồng. Tiện sử dụng xe máy biển số 60B9 - 374.11 để chở số chất độc xyanua về nhà cất giữ nhằm mục đích sử dụng làm thuốc đá gà.

Đáng chú ý, cả 2 phương tiện các đối tượng sử dụng để vận chuyển chất độc đều không chính chủ nên PC03 Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm chủ sở hữu 2 phương tiện trên.

Hiện PC03 đang điều tra làm rõ vụ án tàng trữ, mua bán chất độc xyanua trái phép nói trên.