Tử hình bị cáo dùng chất độc xyanua giết 4 người thân ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ án dùng chất độc xyanua giết 4 người thân trong gia đình, sau một buổi xét xử, trưa 27.11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, Đồng Nai) mức án tử hình về tội giết người; 15 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất độc". Tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Bích tại phiên tòa ẢNH: LÊ LÂM

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo Bích là dã man, thực hiện nhiều lần, mang tính tàn độc, thể hiện sự lạnh lùng, vô nhân đạo.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, xảo quyệt, thực hiện hành vi đến cùng, việc cháu Nguyễn Hoàng Bảo Th. (sinh năm 2006) không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Xét thấy hành vi của bị cáo không còn có khả năng giáo dục, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo mức án chung là tử hình.

Dùng chất độc giết chồng và 3 cháu ruột

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong quá trình sống chung, giữa bị cáo Bích và các thành viên trong gia đình phát sinh mẫu thuẫn nên bị cáo nảy sinh ý định đầu độc mọi người bằng chất độc xyanua.

Theo đó, từ tháng 1.2023 đến tháng 6.2024, bị cáo đã dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình: gồm chồng là Nguyễn Thoại Thanh T. cùng 3 người cháu là Nguyễn Khả D. (sinh năm 2017), Nguyễn Hoài N. (sinh năm 2012) và Nguyễn Hoàng Bảo Th. (sinh năm 2006).

Hậu quả, anh T., cháu D. và cháu N. tử vong. Riêng cháu Th. được cứu chữa kịp thời nên thoát chết.

Từ vụ việc cháu Th. được cứu chữa sau khi nhiễm chất độc xyanua (nhiễm độc vào ngày 20.6.2024), người bác của cháu là Thân Văn B. (sinh năm 1979, ngụ cùng xã) nghi ngờ cháu bị đầu độc nên gửi đơn trình báo cơ quan công an vào ngày 25.6.2024.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Hồng Bích là nghi phạm nên đã bắt giữ để điều tra, đấu tranh làm rõ. Từ đó tội ác tày trời của Bích được phơi bày.

Tại phiên tòa, bị cáo Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra hối hận và cầu mong người thân tha thứ.