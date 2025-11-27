Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình

Lê Lâm

27/11/2025 09:15 GMT+7

Trong quá trình sống chung, giữa Bích và các thành viên trong gia đình phát sinh mâu thuẫn nên Bích nảy sinh ý định đầu độc mọi người bằng chất xyanua đã mua trước đó. Theo đó, Bích đã đầu độc chồng và 3 người cháu.

Ngày 27.11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ở xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình- Ảnh 1.

Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình sống chung, bị cáo Bích đã dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình

ẢNH: LÊ LÂM

Lộ tẩy hành vi man rợ từ "một ca" may mắn thoát chết

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc của anh Nguyễn Thoại Thanh T. (sinh 1985, chồng bị cáo Bích), Bích nảy sinh ý định tự tử nên đã tìm kiếm và mua chất độc xyanua qua mạng xã hội rồi cất giấu trong nhà.

Sau đó, trong quá trình sống chung, giữa Bích và các thành viên trong gia đình chồng phát sinh mẫu thuẫn nên Bích nảy sinh ý định đầu độc mọi người bằng chất độc xyanua đã mua trước đó.

TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình- Ảnh 2.

Bị cáo Bích tại phiên toàn

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, từ tháng 1.2023 đến tháng 6.2024, Bích đã dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình, gồm chồng là Nguyễn Thoại Thanh T. cùng 3 người cháu là Nguyễn Khả D. (sinh năm 2017), Nguyễn Hoài N. (sinh năm 2012) và Nguyễn Hoàng Bảo Th. (sinh năm 2006).

Hậu quả, anh T., cháu D. và cháu N. tử vong. Riêng cháu Th. được cứu chữa kịp thời nên thoát chết.

Từ vụ việc cháu Th. được cứu chữa sau khi nhiễm chất độc xyanua (nhiễm độc vào ngày 20.6.2024), người bác của cháu là Thân Văn B. (sinh năm 1979, ở cùng xã Phước An) nghi ngờ cháu bị đầu độc nên gửi đơn trình báo cơ quan công an vào ngày 25.6.2024.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Hồng Bích là nghi phạm nên đã bắt giữ để điều tra, đấu tranh làm rõ. Từ đó tội ác của Bích được phơi bày.

Cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội

Trong kết luận điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong xã hội. Do đó cơ quan điều tra kiến nghị một số giải pháp để phòng ngừa đối với loại tội phạm này.

TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình- Ảnh 3.

Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án vào ngày 31.12.2024

ẢNH: H.K

Đó là đề nghị chính quyền địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ nhân khẩu đến đăng ký tạm trú để làm ăn sinh sống trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra hành chính lưu trú ban đêm; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn không để loại tội phạm này xảy ra.

Đối với các sở, ban, ngành cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh sản xuất công nghiệp, các cơ sở mua bán các loại hóa chất dung môi trong hoạt động sản xuất, trong đó có chất độc xyanua.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích đã thực hiện hành vi tàn độc, tinh vi và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện. 

Nhận thấy bản chất con người của bị cáo Bích không còn khả năng giáo dục và cảm hóa, do đó cơ quan điều tra nhận thấy cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Bích ra khỏi đời sống xã hội nhằm mục đích răn đe giáo dục và phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc.

Xem thêm bình luận