Công an TP.HCM triệt phá 6 đường dây mua bán chất độc xyanua trong 2 tháng

Ngày 12.11, Công an TP.HCM tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch số 3380/KH-CATP ngày 9.9.2024 về tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là chất độc xyanua.

Thiếu tướng Mai Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: CTV

Dự buổi sơ kết có thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo UBND Q.5, đại diện các sở ban ngành, công an quận, huyện, TP.Thủ Đức...

Tại buổi sơ kết, Công an TP.HCM cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM nhận thấy tình hình quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại (đặc biệt là chất độc xyanua) còn nhiều sơ hở, thiếu sót.

Bên cạnh đó, lực lượng công an ghi nhận một số vụ giết người, cướp tài sản hoặc tự tử có nguyên nhân xuất phát từ việc mua bán trái phép chất độc xyanua. Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn TP.HCM.

Truy xét đầu mối tiêu thụ chất độc xyanua trên cả nước

Công an TP.HCM cho biết, sau gần 2 tháng thực hiện tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp Công an TP.HCM khởi tố 6 vụ án/31 bị can để điều tra về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc, thu giữ hơn 9,7 tấn xyanua và hàng trăm kg a xít cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đồng thời khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ xyanua tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hồi 313,5 kg xyanua được mua bán trái phép.

Các bị can trong vụ mua bán trái phép chất độc mà Công an Q.12 triệt phá ẢNH: CTV

Cụ thể, ngày 17.10, Công an Q.12 phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu - Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hóa chất tại Công ty TNHH thương mại X. tại P.Tân Hưng Thuận, Q.12.

Kết quả kiểm tra phát hiện công ty hoạt động mua bán hóa chất xyanua các loại vượt quá quy mô được cấp phép và có nhiều dấu hiệu nghi ngờ sai phạm.

Tập trung đấu tranh, khai thác, Công an Q.12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 11 người điều tra về hành vi mua bán trái phép chất độc.



Đồng thời, thành lập 7 tổ công tác phối hợp công an 11 tỉnh, thành, gồm: TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Long An; khám xét khẩn cấp 43 điểm, làm việc 7 trường hợp, thu hồi kịp thời 135 kg xyanua mà các đối tượng mua bán trái phép đến các khách hàng tại TP.HCM và các tỉnh, thành.

Công an TP.HCM khám xét tại Công ty TNHH thương mại X. ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo, thiếu tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, kết quả bước đầu cho thấy sự chủ động của Công an TP.HCM trước những vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, gây hoang mang, bức xúc trong xã hội. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng hoạt động phạm tội.

Theo thiếu tướng Mai Hoàng, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh liên quan đến hóa chất độc xyanua, ngoài việc duy trì, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra, Công an TP.HCM tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành và quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Thiếu tướng Mai Hoàng mong muốn sự vào cuộc của các cơ quan báo chí truyền thông để tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp người dân về tác hại, mức độ nguy hiểm của xyanua.