Ngày 9.11, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát thông báo truy tìm ông Đoàn Quốc Bảo (45 tuổi, ở Q.Tân Bình) để làm rõ đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM truy tìm chủ công ty "ôm" 171 tỉ đồng bỏ trốn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hôm 17.7, Công an TP.HCM nhận đơn tố giác của ông Ochi Yutaka (quốc tịch Nhật Bản, đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Hiraiwa Việt Nam) tố cáo ông Bảo có hành vi đưa thông tin gian dối, nhận tiền thi công các công trình của công ty, chiếm đoạt khoảng 171 tỉ đồng.

Theo công an, ông Bảo là đại diện pháp luật, nắm 51% cổ phần của Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng NIPPON EPC (Q.Phú Nhuận). Công ty này là đối tác thường xuyên của Công ty Hiraiwa để thực hiện các dự án.

Công ty Hiraiwa đã ký kết hợp đồng 4 gói thầu (tại các tỉnh Long An, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hà Nội và Tiền Giang) với Công ty NIPPON EPC với chi phí khoảng 171 tỉ đồng và đã thanh toán.

Ông Bảo tiếp tục ký kết một số hợp đồng với các công ty khác để thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5, ông Bảo không tiếp tục thi công theo tiến độ công trình, tắt điện thoại, không liên lạc với Công ty Hiraiwa và không trả tiền cho các công ty thầu, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau vụ việc, các công ty thầu, công nhân đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương nơi có công trình đang xây dựng, đòi tháo dỡ, đập phá các công trình.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Long An cũng đang thụ lý giải quyết các vụ việc có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin nếu ai biết thông tin về ông Bảo hãy liên hệ với Công an TP.HCM (268 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) gặp điều tra viên Trần Ngô Việt Cường để hỗ trợ công tác điều tra.