Công an Q.Bình Thạnh bắt 4 giám đốc lừa đảo liên quan căn hộ Ecohome

Ngày 6.11, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan căn hộ Ecohome.

Nhóm 5 người bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong số này, có 4 người là giám đốc của 4 công ty khác nhau, gồm: Mai Thái An (41 tuổi), Bùi Văn Vinh (40 tuổi), Trần Cát Tường (24 tuổi) và Tăng Khánh Tân. Người còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi, vợ An).

Theo điều tra, vợ chồng An đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.25, Q.Bình Thạnh). Theo giấy phép xây dựng, công trình trên thi công nhà ở gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.

Tuy nhiên, vợ chồng An đã liên hệ với Vinh để tìm người làm một bản thiết kế với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn thành 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế.

Thời điểm này, giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng nên An và Vinh bàn bạc, để đại diện công ty do Vinh làm giám đốc ký chứng kiến hợp đồng thuê. An cũng ký hợp đồng với công ty của Vinh và công ty do Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê căn hộ trên.

Thông qua 2 công ty của Vinh và Tân, vợ chồng An ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn và thu khoảng 42 tỉ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, vợ chồng An đã ký kết 9 hợp đồng, thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỉ đồng. Riêng Vinh hưởng lợi được 1,2 tỉ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.

Năm 2023, An thuê Tường đứng ra quản lý căn hộ trên và nhờ Tường đứng tên làm giám đốc một công ty khác để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Ngoài ra, An còn cùng lúc ký hợp đồng với 14 khách hàng khác nhau thuê cùng 7 căn hộ. Tuy nhiên, An nhận tiền và sau đó không giao căn hộ.

Còn với khách hàng tại các tầng khác, khi tiếp cận thông tin quảng cáo là hoạt động mua bán căn hộ, nhưng đến khi đặt cọc mới biết là các căn hộ chỉ là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm). Các khách hàng được nhân viên đưa đi xem nhà mẫu, hứa hẹn khi ký hợp đồng sẽ có công chứng, giấy tờ pháp lý đầy đủ, có quyền lợi giống như mua bán căn hộ nhưng không ký hợp đồng mua bán được do vướng các quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an Q.Bình Thạnh khởi tố, bắt tạm giam 5 người nói trên để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vi phạm xây dựng, quảng cáo sai trái

Trong quá trình xây dựng tòa nhà Ecohome, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã 5 lần kiểm tra và UBND Q.Bình Thạnh đã 2 lần ra quyết định xử phạt vì vi phạm trong xây dựng.

Ngày 6.10.2023, Công an Q.Bình Thạnh kiểm tra và đề nghị không cho người dân vào ở vì chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Công an Q.Bình Thạnh xác định 5 người nói trên có hành vi gian dối, thuê người vẽ bản thiết kế vi phạm, chỉ đạo nhân viên môi giới quảng cáo sai trái thu hút và sau đó ký hợp đồng với khách hàng.

Tổng số căn hộ tại tòa nhà trên là 45 căn nhưng nhóm người đã thực hiện 57 hợp đồng cho 57 khách hàng.