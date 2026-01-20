Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM ra quân mạnh tay với thuốc giả, mỹ phẩm trôi nổi, khám chữa bệnh chui

Duy Tính
Duy Tính
20/01/2026 11:20 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM tập trung kiểm soát các nhóm nguy cơ cao như thuốc, mỹ phẩm giả và hoạt động khám chữa bệnh chui nhằm bảo vệ sức khỏe người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 20.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực y tế dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn. Trong đó, thuốc, mỹ phẩm, khám chữa bệnh chui là trọng tâm của cao điểm.

Theo Sở Y tế TP.HCM, thời điểm giáp tết là giai đoạn nhu cầu sử dụng thuốc, mỹ phẩm và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ có nguy cơ gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.

TP.HCM ra quân mạnh tay với thuốc giả, mỹ phẩm trôi nổi, khám chữa bệnh chui- Ảnh 1.

Khám chữa bệnh chui, thẩm mỹ chui là trọng tâm của đợt cao điểm

ẢNH: DUY TÍNH

Đối với lĩnh vực thuốc và dược liệu, ngành y tế sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, dược liệu và thuốc y học cổ truyền. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy phép hoạt động, số đăng ký lưu hành, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, hạn dùng và việc mua bán thuốc theo đơn. Các hành vi kinh doanh thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc không đạt chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Với mỹ phẩm, tập trung kiểm tra điều kiện sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh; việc công bố sản phẩm, hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF); ghi nhãn, thành phần, công dụng và hoạt động quảng cáo. Đặc biệt, Sở Y tế chú trọng kiểm soát mỹ phẩm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội - nơi tiềm ẩn nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.

Bên cạnh đó, hoạt động khám chữa bệnh chui và thẩm mỹ chui là một trong những trọng tâm kiểm tra, xử lý nghiêm trong đợt cao điểm này. Ngành chức năng kiểm tra sự phù hợp giữa phạm vi hoạt động được cấp phép và hoạt động thực tế; chứng chỉ hành nghề của người hành nghề. Các hành vi khám chữa bệnh chui, vượt quá phạm vi chuyên môn, quảng cáo sai quy định, "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài công tác kiểm tra thường xuyên, ngành y tế TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND TP.HCM hoặc khi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo từ người dân qua đơn thư và đường dây nóng. Việc kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc, mỹ phẩm, cũng như hoạt động khám chữa bệnh trái phép.

Song song với công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Y tế TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế; đồng thời cảnh báo người dân nâng cao ý thức, lựa chọn thuốc, mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở được cấp phép.

Đợt cao điểm được triển khai từ nay đến hết ngày 31.3.2026, với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng. Mục tiêu là siết chặt quản lý, lập lại trật tự trong lĩnh vực y tế, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

TP.HCM: Phát hiện 2 người sử dụng giấy khám sức khỏe giả

TP.HCM: Phát hiện 2 người sử dụng giấy khám sức khỏe giả

Sở Y tế TP.HCM phát hiện và xử phạt 2 trường hợp sử dụng giấy khám sức khỏe giả Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề dược.

