TP.HCM: Phát hiện 2 người sử dụng giấy khám sức khỏe giả

Ngày 19.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Đáng chú ý trong đó có 2 trường hợp bị xử phạt do sử dụng giấy khám sức khỏe giả.

Cụ thể, hộ kinh doanh nhà thuốc 252 (phường Tân Sơn Nhì) bị xử phạt với tổng số tiền 17,5 triệu động vì hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Cũng hành vi trên, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service - nhà thuốc Medigo - cơ sở lấy mẫu xét nghiệm Medigo (phường Tân Mỹ) bị xử phạt 35 triệu đồng.

Đặc biệt, Sở Y tế TP.HCM phát hiện 2 trường hợp làm giả giấy khám sức khỏe Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề (giấy phép hành nghề).

Một trường hợp làm giả giấy khám sức khỏe lái xe Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ẢNH: BV

Đó là trường hợp L.N.H (ở phường Hòa Hưng) và N.T.T.L (ở phường Diên Hồng), mỗi người bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Cả 2 trường hợp này bị Sở Y tế phát hiện giả mạo một trong các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề dược. Cụ thể, trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề dược của họ có giấy khám sức khỏe giả Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Trước đó, năm 2022, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng từng cảnh báo bị làm giả giấy khám sức khỏe lái xe (sử dụng họ tên bác sĩ giả, chức vụ giả, chức danh giả; sử dụng dấu giả; sử dụng chữ ký giả...).

Liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả, năm 2023, Sở Y tế TP.HCM từng xử phạt vi phạm hành chính 3 cá nhân sử dụng giấy xác nhận thực hành dược giả để nộp hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề dược.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 10.1, trên địa bàn TP.HCM có 288 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài, 66 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài, 126 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe.