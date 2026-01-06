Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

BV Pharma bị xử phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 7,5 tháng

Thang Duy
Thang Duy
06/01/2026 15:50 GMT+7

Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt 100 triệu đồng, đình chỉ 7,5 tháng vì kinh doanh dược trái phép.

Ngày 6.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma (18 Lê Thị Sọc, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM), với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Theo Sở Y tế, doanh nghiệp này có hành vi mua bán thuốc và nguyên liệu làm thuốc khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Ngoài hình thức xử phạt tiền, BV Pharma còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động trong thời hạn 7,5 tháng, tính từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Đáng chú ý, trên website chính thức, BV Pharma tự giới thiệu là một trong những công ty dược có tốc độ "phát triển nhanh nhất" và sở hữu nhà máy "hiện đại, uy tín hàng đầu" tại Việt Nam.

- Ảnh 1.

Một góc nhà xưởng của Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma

ẢNH TỪ WEBSITE BV PHARMA

Không chỉ BV Pharma, trong tháng 12.2025, Sở Y tế TP.HCM còn liên tiếp xử phạt nhiều cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược. Điều này cho thấy Sở Y tế đang siết chặt quản lý.

Cụ thể, Công ty TNHH Bệnh viện ngoại khoa Sante bị xử phạt 30 triệu đồng do không gửi văn bản thông báo đáp ứng GSP (thực hành bảo quản tốt) đến cơ quan có thẩm quyền, không tuân thủ lộ trình triển khai GSP. Ngoài ra, bệnh viện còn vi phạm các quy định về bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát và sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, không đúng quy định pháp luật.

Trong lĩnh vực bán lẻ, 2 nhà thuốc Minh Châu - NVT và Minh Khôi 2 bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Theo quy định hiện hành, hành vi này có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân hoặc tổ chức vi phạm.

Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu (địa điểm vi phạm tại 160 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh) cũng bị xử phạt 8 triệu đồng vì mua bán thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2. Theo quy định của Bộ Y tế, thuốc vi phạm mức độ 2 là thuốc không bảo đảm đầy đủ hiệu quả điều trị hoặc tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho người sử dụng, dù chưa đến mức gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hay tính mạng.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn được ghi nhận tại hộ kinh doanh nhà thuốc Yến Châu 8 (xã Củ Chi). Cơ sở này bị xử phạt hơn 57,2 triệu đồng vì mắc hàng loạt sai phạm. Theo đó, người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động. Không cách ly thuốc, dược liệu theo quy định. Bán thuốc kê đơn không có đơn. Không thực hiện chế độ báo cáo; không niêm yết chứng chỉ hành nghề; không nộp hồ sơ đánh giá duy trì thực hành tốt nhà thuốc. Mua bán thuốc đã có thông báo thu hồi, hết hạn sử dụng, không có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy đăng ký lưu hành.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các quyết định xử phạt nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân. Đồng thời cảnh báo các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phải tuân thủ nghiêm các điều kiện pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng...

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
