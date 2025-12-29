Phạt Công ty CP dược phẩm Cửu Long và buộc tiêu hủy lô thuốc vi phạm

Ngày 29.12, Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, Công ty CP dược phẩm Cửu Long đã đóng tiền phạt và gửi báo cáo về việc thu hồi, tiêu hủy lô thuốc vi phạm tổng cộng gần 50.000 hộp.

Công ty CP dược phẩm Cửu Long đã thực hiện thu hồi, tiêu hủy và nộp phạt đối với lô thuốc vi phạm ảnh: nam long

Trước đó, Cục quản lý dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty CP dược phẩm Cửu Long (Số 150 đường 14 Tháng 9, P.Thanh Đức, Vĩnh Long - trước đó là P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính sản xuất thuốc viên nén Alfachim 4.2 (Chymotrypsin (tương đương 21 microkatal chymotrypsin) 4200IU), Số GĐKLH: VD-34573-20, Số lô: 03010624; NSX: 1.6.2024; HD: 1.6.2026 vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Hành vi trên vi phạm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định124/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, quyết định xử phạt cũng buộc Công ty CP dược phẩm Cửu Long tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Về việc thu hồi lô thuốc vi phạm chất lượng nêu trên đề nghị thực hiện theo quy định tại Công văn số 1778/QĐ-QLD ngày 20.6.2025.

Trước đó, tiếp nhận thông tin từ Cục quản lý dược, Sở Y tế Vĩnh Long đã có công văn gửi các cơ sở y tế, cơ sở buôn bán thuốc toàn quốc về việc thu hồi lô thuốc viên nén Alfachim 4.2 (Chymotrypsin (tương đương 21 microkatal chymotrypsin) 4200IU), Số GĐKLH: VD-34573-20, Số lô: 03010624; NSX: 1.6.2024; HD: 1.6.2026 không đạt tiêu chuẩn chất lượng.