Thời sự

Đà Nẵng: Phạt công ty dược Novopharm 220 triệu đồng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/08/2025 14:51 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Novopharm về 2 hành vi.

Theo thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng, trước đó, lúc 11 giờ ngày 10.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Novopharm tại số 109 Lý Thái Tông (TP.Đà Nẵng).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện việc bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Công an đã chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng để tiếp tục xác minh thông tin, bổ sung chứng cứ để lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã phối hợp với công an, Phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế tiến hành làm việc với người đứng đầu địa điểm kinh doanh của công ty.

Kết quả xác minh cho thấy đơn vị này vi phạm 2 hành vi gồm: bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Với 2 hành vi vi phạm trên, công ty bị xử phạt hành chính tổng số tiền 220 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với người được phân công phụ trách chuyên môn về dược của công ty.

UBND TP.Đà Nẵng cũng đình chỉ hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty tại Đà Nẵng trong thời hạn 7 tháng 15 ngày.

Công ty TNHH Novopharm là một công ty dược phẩm có trụ sở chính tại Hà Nội, chuyên về nghiên cứu, sản xuất và phân phối dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.

Tin liên quan

Vụ đổ trộm thuốc tây ở Đà Nẵng: Kỷ luật hội đồng tiêu hủy

Vụ đổ trộm thuốc tây ở Đà Nẵng: Kỷ luật hội đồng tiêu hủy

Toàn bộ hội đồng tiêu hủy thuốc của Công ty CP Dược Trung ương 3 đều bị kỷ luật do sai phạm trong khâu tiêu hủy thuốc không đạt chất lượng, dẫn đến vụ đổ trộm thuốc ở khu vực vịnh Đà Nẵng.

