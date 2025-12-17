TP.HCM: Phòng khám đa khoa Tháng Tám đóng cửa sau 6 lần bị xử phạt

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, từ tháng 12.2022 đến nay, Phòng khám đa khoa Tháng Tám (Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tháng Tám, 74 Cách Mạng Tháng Tám, P.Xuân Hòa) đã bị xử phạt tổng cộng 6 lần, với số tiền hơn 437 triệu đồng.

Hiện địa chỉ từng là Phòng khám đa khoa Tháng Tám treo bảng "nhà cho thuê".

Phòng khám đa khoa 6 lần bị xử phạt, 2 lần rút phép hoạt động

Cụ thể, ngày 16.12.2022, Phòng khám đa khoa Tháng Tám bị xử phạt 57 triệu đồng với các hành vi: hoạt động có biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định; người hành nghề không đăng ký hành nghề; quảng cáo không phép.

Ngày 7.9.2023, phòng khám bị xử phạt 6,3 triệu đồng do không đeo biển tên; lập sổ khám bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 12.4.2024, phòng khám tiếp tục bị xử phạt 30 triệu đồng vì quảng cáo sử dụng từ ngữ "nhất" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Ngày 27.9.2024, phòng khám bị xử phạt 57 triệu đồng do quảng cáo không phép; người hành nghề không đăng ký; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ.

Vị trí từng là Phòng khám đa khoa Tháng Tám đã treo bảng "nhà cho thuê" ẢNH: DUY TÍNH

Ngày 6.11.2024, phòng khám bị xử phạt 106 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh không đầy đủ và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn. Thời điểm này, phòng khám bị tước giấy phép hoạt động 4 tháng.

Ngày 7.11.2024, Sở Y tế TP.HCM xử phạt bà L.T.T.N (điều dưỡng của Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tháng Tám) số tiền 35 triệu đồng do khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.

Mới nhất, ngày 22.9.2025, Phòng khám đa khoa Tháng Tám bị xử phạt 146 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên; lập sổ khám chữa bệnh không đầy đủ. Phòng khám tiếp tục bị rút giấy phép hoạt động 4 tháng (tới 22.1.2026) và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề (nay là giấy phép hành nghề) của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 3 tháng.

Sở Y tế TP.HCM xử phạt mạnh tay cơ sở vi phạm

Tính từ ngày 1.7 - 20.11.2025 (thời điểm hợp nhất với Sở Y tế Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra 223 cơ sở và xử lý 152 cơ sở hành nghề y, dược, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm.

Trong đó, Sở Y tế ban hành 150 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng. Đã có 80 cơ sở đóng phạt với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế còn xử phạt 2 cơ sở do công an chuyển hồ sơ; đồng thời chuyển 2 hồ sơ và nội dung thông tin vi phạm của 3 cơ sở cho công an điều tra làm rõ.

Sở Y tế TP.HCM kiểm tra một cơ sở hành nghề y không phép ẢNH: DUY TÍNH

Riêng công tác kiểm tra hành nghề khám chữa bệnh, Sở Y tế kiểm tra 144 cơ sở. Trong đó, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh có thời hạn (2 - 4 tháng) đối với 19 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề có thời hạn (1 - 23 tháng) đối với 36 trường hợp; đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh có thời hạn (4,5 - 21 tháng) đối với 19 trường hợp. Đồng thời, chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự 1 tổ chức.

Cải cách hành chính: chuyển đổi số để tiếp nhận phản ánh

Sở Y tế TP.HCM cho biết, thời gian qua đã thực hiện cải cách hành chính - chuyển đổi số và đạt nhiều kết quả tốt.

Trong vấn đề quản lý Nhà nước, thông qua đường dây nóng, nhiều phản ánh của người dân liên quan đến khám chữa bệnh đã được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin, nhân viên trực đường dây nóng chủ động liên hệ, yêu cầu các cơ sở y tế liên quan kiểm tra, chấn chỉnh và báo cáo kết quả xử lý. Cách làm này góp phần giải quyết nhiều vụ việc phát sinh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và theo dõi phản ánh chủ yếu thực hiện theo phương thức thủ công. Dữ liệu chưa được số hóa đầy đủ, chưa hình thành hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý, phân tích và cải tiến chất lượng một cách bền vững.

Từ ngày 22.12, Sở Y tế TP.HCM chính thức triển khai Dashboard (bảng điều khiển) tiếp nhận và theo dõi việc xử lý các phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế. Dashboard sẽ khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt: lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế.

Từ ngày 22.12, Sở Y tế TP.HCM sẽ chính thức triển khai Dashboard tiếp nhận và theo dõi việc xử lý các phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế ẢNH: SYT

"Toàn bộ thông tin phản ánh, quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và phản hồi đều được số hóa, theo dõi tập trung và xuyên suốt. Mỗi phản ánh của người dân không chỉ được xử lý kịp thời hơn, rõ trách nhiệm hơn mà còn được lưu trữ, tổng hợp và phân tích một cách hệ thống. Qua đó, hình thành nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và cải tiến chất lượng hoạt động của ngành y tế TP.HCM", PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ.

Các lĩnh vực tiếp nhận phản ánh được xây dựng toàn diện, bao quát hầu hết các khía cạnh trong hoạt động y tế. Đó là thái độ, tinh thần phục vụ của nhân viên y tế; chất lượng chuyên môn; quy trình khám chữa bệnh và thủ tục hành chính; chi phí khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; cơ sở vật chất, môi trường bệnh viện; cung cấp thông tin, tư vấn và truyền thông y tế.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tiếp nhận phản ánh về hoạt động cấp cứu, vận chuyển người bệnh; thuốc, vắc xin và vật tư y tế; y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; quyền lợi người bệnh, đạo đức nghề nghiệp, y tế cơ sở, chuyển đổi số, bảo trợ xã hội, công tác cấp phép...