Thời sự

Thống nhất các hoạt động khám sức khỏe cho người dân sau hợp nhất

Duy Tính
Duy Tính
10/09/2025 07:24 GMT+7

Ngày 9.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã triển khai về công tác khám sức khỏe đến các cơ sở khám chữa bệnh (KCB), UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM sau hợp nhất, để thống nhất các hoạt động khám sức khỏe theo quy trình chung.

Theo Sở Y tế TP.HCM, luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định, khám sức khỏe là việc khám bệnh để xác định tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe hoặc phát hiện, quản lý bệnh. Có nhiều hình thức khám sức khỏe, bao gồm: khám sức khỏe (KSK) định kỳ; KSK phân loại sức khỏe để đi học, đi làm việc, cho học sinh, sinh viên; KSK theo yêu cầu nghề nghiệp, công việc đặc thù; KSK phát hiện bệnh nghề nghiệp; KSK theo yêu cầu. Ngoài ra còn có hình thức KSK khác cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; khám, kiểm tra sức khỏe học sinh và khám tầm soát bệnh mạn tính ở người cao tuổi.

Nghị định 96/2023 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của luật Khám bệnh, chữa bệnh) yêu cầu cơ sở có tổ chức hoạt động KSK phải được tổ chức theo hình thức bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa. Bên cạnh đó, cơ sở còn phải có đủ các bộ phận khám lâm sàng, cận lâm sàng, nhân lực và thiết bị y tế cần thiết để khám, phát hiện được tình trạng sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe và mẫu phiếu KSK được ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn KSK. Bảo đảm liên thông dữ liệu giấy KSK lái xe với Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động KCB hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế hoặc cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ ra một số sai phạm trong KSK để các đơn vị tránh bị phạt. Ví dụ như đóng mộc giáp lai hình của người được khám trước khi hoàn thiện thông tin hành chính; bác sĩ không ký và ghi rõ họ và tên; khám không đầy đủ các chuyên khoa. Điều 46 Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, phạt từ 3 - 5 triệu đồng nếu cung cấp giấy KSK khi không thực hiện việc khám đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; phân loại sức khỏe không đúng với tình trạng sức khỏe của người yêu cầu KSK. Phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu không bảo đảm một trong các điều kiện của cơ sở KSK, xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 1 - 3 tháng. Phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu KSK mà không công bố thực hiện việc KSK, xử phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động từ 1 - 3 tháng.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cơ sở KCB trước khi tổ chức KSK phải thực hiện công bố đủ điều kiện KSK qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) đối với khám tuyển, KSK định kỳ, KSK lái xe, khám bệnh nghề nghiệp. Gửi báo cáo về Sở Y tế TP.HCM đối với KSK có yếu tố nước ngoài, khám, kiểm tra sức khỏe học sinh và khám, tầm soát bệnh không lây ở người cao tuổi để được Sở Y tế công bố trên Cổng thông tin điện tử ngành y tế.

Sở Y tế TP.HCM thông tin bác sĩ chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung bệnh nhân

Sở Y tế TP.HCM thông tin bác sĩ chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung bệnh nhân

Sở Y tế TP.HCM tạm đình chỉ hoạt động nha khoa Tuyết Chinh, đồng thời kịch liệt lên án người mặc áo blouse trắng có hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM công bố bổ nhiệm nhân sự cấp phòng, chi cục

Khám sức khỏe 'chui' để bán thực phẩm chức năng cho người nghèo

khám sức khỏe Sở Y tế Tp.HCM Bảo hiểm y tế giấy phép hoạt động tầm soát bệnh bác sĩ
Xem thêm bình luận