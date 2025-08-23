Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Gần 200 nữ công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Dương Lan
Dương Lan
23/08/2025 11:13 GMT+7

Sáng 23.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM phối hợp cùng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM tổ chức chương trình 'Vì sức khỏe người lao động' lần 2 năm 2025 tại Công ty TNHH Sơn Tùng (phường Linh Xuân, TP.HCM), nhiều công nhân được khám sức khỏe miễn phí.

Chương trình nằm trong kế hoạch chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho công nhân giai đoạn 2024 – 2030, hướng đến mục tiêu khuyến khích người lao động, đặc biệt là lao động nữ, quan tâm nhiều hơn đến việc thăm khám, phòng bệnh và duy trì lối sống lành mạnh.

Gần 200 nữ công nhân được khám sức khỏe miễn phí - Ảnh 1.

Gần 200 nữ công nhân được khám sức khỏe miễn phí

ẢNH: LĐLĐ TP.HCM

Tại đây, gần 200 nữ công nhân được đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên thăm khám miễn phí với nhiều hoạt động như: tư vấn sức khỏe sinh sản, siêu âm, tầm soát ung thư và truyền thông về phòng tránh bệnh hiểm nghèo. Hoạt động này giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, từ đó tạo cơ hội điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, mỗi công nhân tham gia còn được nhận một phần quà hỗ trợ từ ban tổ chức. Tổng kinh phí chương trình hơn 140 triệu đồng.

Gần 200 nữ công nhân được khám sức khỏe miễn phí - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Loan (áo xanh) mong người lao động quan tâm đến sức khỏe

ẢNH: LĐLĐ TP.HCM

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, nhấn mạnh việc chăm sóc sức khỏe công nhân không chỉ giúp người lao động có điều kiện làm việc tốt hơn mà còn góp phần nâng cao năng suất, ổn định đời sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

Gần 200 nữ công nhân được khám sức khỏe miễn phí - Ảnh 3.

Những nữ công nhân được khám sức khỏe tại chương trình

ẢNH: LĐLĐ TP.HCM

"Chúng tôi mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và các đơn vị y tế để chăm lo tốt hơn cho công nhân. Đồng thời, mỗi người lao động cũng cần chủ động rèn luyện thể dục thể thao, tạo thói quen sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe bản thân", bà nói.

Với ý nghĩa thiết thực, chương trình "Vì sức khỏe người lao động" đang trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa, góp phần khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo toàn diện cho đời sống người lao động.

Khám phá thêm chủ đề

