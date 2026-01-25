Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM

Hà Thương
Hà Thương
25/01/2026 08:59 GMT+7

Thi thể nữ quý tộc còn tóc được trưng bày công khai tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, hé lộ kỹ thuật ướp xác của người xưa.

Bảo tàng gần 100 tuổi cổ nhất TP.HCM

Chiều 24.1, xuôi theo đường Lê Duẩn về phía Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn ngang qua Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn, TP.HCM), PV Thanh Niên ấn tượng với một công trình kiến trúc bề thế mang dáng vẻ trầm mặc, cổ kính. Đó chính là Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 1.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM mang dáng vẻ trầm mặc, cổ kính nằm bên cạnh Thảo Cầm Viên, là công trình bảo tàng đầu tiên ở Nam bộ

ẢNH: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TP.HCM

Công trình không chỉ thu hút du khách tham quan, mà còn là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ muốn lưu giữ những khung hình đẹp cùng tà áo dài.

Với tông vàng hoài cổ, mái ngói âm dương đỏ cam cùng những hoa văn chạm khắc tinh xảo, bảo tàng như một nốt trầm văn hóa đặc sắc giữa lòng đô thị nhộn nhịp.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 2.

Tháp bát giác ở trung tâm tòa nhà tạo nên sự uy nghiêm và cân đối cho tổng thể công trình

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo tư liệu, bảo tàng từng mang tên Blanchard de la Brosse, thành lập năm 1929 và cũng là bảo tàng đầu tiên ở Nam bộ. Trải qua nhiều lần đổi tên, đến năm 1979 mang tên Bảo tàng Lịch sử TP.HCM như hiện nay.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 3.
Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 4.
Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 5.

Khuôn viên rộng hơn 6.000 mét vuông, nơi giao thoa giữa kiến trúc Việt - Pháp như một nốt trầm yên bình giữa phố thị náo nhiệt

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Các hoa văn trang trí đều là những họa tiết quen thuộc trong kiến trúc cổ dù được tạo tác từ nhiều chất liệu khác nhau (như gỗ, sắt, xi măng). Các chi tiết không chỉ mang ý nghĩa tốt lành mà còn phản ánh rõ nét sự giao lưu văn hóa Việt - Pháp.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 6.

Với tông vàng hoài cổ đặc trưng, bảo tàng trở thành điểm đến "check-in" yêu thích của giới trẻ cùng tà áo dài Việt Nam

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo quan sát của phóng viên, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM gồm 2 tòa nhà nằm trên khuôn viên rộng hơn 6.000 m2. Tòa phía trước xây dựng năm 1927 và tòa phía sau xây năm 1970. Điểm nhấn của công trình là tháp bát giác nhô cao ở trung tâm và bố cục các tòa nhà đối xứng, hài hòa.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 7.

Mái ngói âm dương cùng cùng các hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Xác ướp Xóm Cải: Bí ẩn thi thể của nữ quý tộc xưa

Bước vào chiêm ngưỡng bên trong bảo tàng, chúng tôi được chiêm ngưỡng hàng chục chuyên đề được trưng bày. Tuy nhiên, có một hiện vật luôn khiến du khách dừng chân lâu nhất.

Đó là thi thể một phụ nữ được trưng bày trong tủ kính 5 mặt, cho phép quan sát từ nhiều góc độ. Người phụ nữ mặc trang phục màu vàng, tóc vẫn còn, phía dưới là 2 đôi giày đã mục và được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ 28,1 độ C.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 8.

Khu vực trưng bày thi thể nữ quý tộc trong tủ kính 5 mặt

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo giới thiệu của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, thi thể được phát hiện vào đầu năm 1994, khi các nhà khảo cổ tiến hành khai quật 16 ngôi mộ cổ tại khu vực Xóm Cải (thuộc các trục đường Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, An Dương Vương ở quận 5 cũ) để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 9.

Xác ướp Xóm Cải được trưng bày trong gian mộ cổ Sài Gòn

ẢNH: HÀ THƯƠNG

"Trong số đó, có một ngôi mộ thuộc loại hình song táng 'nam tả nữ hữu' (chôn cặp vợ chồng và nam bên trái, nữ bên phải - PV), được xây dựng bằng hợp chất, với quy mô tương đối lớn, diện tích khoảng 60 m2.

Cấu trúc mộ hoàn chỉnh từ cửa mộ, sân tế, bệ thờ, nhà mộ, bình phong hậu đến hệ thống tường thành và trụ biểu bao quanh. Do bia mộ không còn đọc được, các nhà nghiên cứu đặt tên là mộ Xóm Cải.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 10.

Bên cạnh thi thể nữ quý tộc xưa được bảo quản ở nhiệt độ 28,1 độ C còn có 2 đôi hài đã cũ mục

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Kết quả khai quật cho thấy cả 2 huyệt mộ đều được an táng bằng kỹ thuật ướp xác "trong quan ngoài quách". Đặc biệt, phần mộ người phụ nữ còn lưu giữ xác ướp tương đối nguyên vẹn, cùng nhiều di vật là đồ khâm liệm và đồ tùy táng quý giá.

Căn cứ vào các hiện vật, các nhà nghiên cứu xác định đây là mộ của bà Trần Thị Hiệu và chồng, những người thuộc tầng lớp quý tộc trong xã hội đương thời.

Theo Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, cho đến nay, mộ xác ướp Xóm Cải được xem là di tích bảo lưu thi hài và đồ tùy táng nguyên vẹn nhất trong số các mộ cổ đã được khai quật tại TP.HCM.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 11.

Cận cảnh thi hài được xác định là bà Trần Thị Hiệu (mất khoảng thế kỷ 19), được phát hiện khi khai quật mộ cổ tại khu vực Xóm Cải năm 1994

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Hơn 40.000 hiện vật kể lại lịch sử hàng nghìn năm

Ngoài mộ cổ Sài Gòn, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM hiện đang lưu giữ hơn 40.000 hiện vật, với nhiều bộ sưu tập quý hiếm có nguồn gốc từ nhiều quốc gia và dân tộc. Từ văn hóa Óc Eo, Champa, súng thần công - đại bác..., đến quá trình khai phá, dựng nước và giữ nước.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 12.

Không gian trưng bày thoáng đãng, nơi du khách có thể tìm hiểu trọn vẹn tiến trình lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Không chỉ dừng lại ở trong nước, ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM chia sẻ: "Những năm gần đây, bảo tàng tham gia nhiều cuộc trưng bày lớn ở Áo, Bỉ, Pháp, Singapore, Đài Loan…, để quảng bá văn hóa Việt Nam".

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 13.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2012

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Năm 2012, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, khẳng định giá trị đặc biệt của công trình cả về lịch sử lẫn kiến trúc.

Bí ẩn thi thể nữ quý tộc xưa trong bảo tàng cổ nhất TP.HCM- Ảnh 14.

Điểm nhấn của tòa nhà là hệ mái ngói âm dương đỏ cam cùng các hoa văn rồng phượng được chạm khắc tinh xảo mang nét kiến trúc Á Đông

ẢNH: HÀ THƯƠNG

- Địa chỉ Bảo tàng Lịch sử TP.HCM: 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM).

- Giờ mở cửa: Từ 8 giờ - 11 giờ 30 và từ 13 giờ - 17 giờ (mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật). Vé tham quan: 30.000 đồng/người lớn.

