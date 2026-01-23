Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM

Hà Thương
Hà Thương
23/01/2026 05:47 GMT+7

Khám phá nhà thờ cổ với kiến trúc Pháp - Nhật 'độc nhất vô nhị' và bí ẩn thi thể bà Anna Nguyễn Thị Sĩ hơn 100 năm.

Một chiều giữa tháng 1.2026, PV Báo Thanh Niên men theo con hẻm nhỏ trên đường Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ, TP.HCM) để tìm đến nhà thờ Xóm Chiếu - công trình kiến trúc cổ có tuổi đời 101 năm. Giữa khu dân cư đông đúc, ngôi thánh đường hiện lên nổi bật với kiến trúc đặc trưng, tường sơn màu vàng cam và mái ngói đỏ trầm mặc.

Theo chia sẻ của cộng đồng giáo dân, danh xưng Xóm Chiếu xuất phát từ đặc thù lịch sử của vùng đất này. Trước kia, đây là làng nghề dệt chiếu truyền thống nức tiếng, và tên gọi ấy đã gắn liền với ngôi nhà thờ như một chứng nhân lịch sử của địa phương.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 1.

Nhà thờ Xóm Chiếu với với màu cam, vàng nổi bật giữa đô thị sầm uất

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Nhà thờ cổ mang kiến trúc Pháp - Nhật hiếm gặp

Để hiểu sâu hơn về nhà thờ cổ này, chúng tôi lật giở tư liệu của Tổng giáo phận TP.HCM, họ đạo Xóm Chiếu được chính thức thành lập vào năm 1856. Tại vùng đất còn hoang vu, sình lầy này, một nhà nguyện tạm được dựng lên, đặt nền móng đầu tiên cho cộng đoàn Công giáo Xóm Chiếu.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 2.

Trải qua hơn 160 năm hình thành và phát triển, họ đạo Xóm Chiếu được xem là một trong những cộng đoàn Công giáo lâu đời bậc nhất tại TP.HCM

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Trong quá trình mở rộng và thích ứng với sự phát triển của đô thị, giáo xứ đã nhiều lần di dời. 3 ngôi thánh đường kế tiếp nhau từng được xây dựng tại khu vực Bến Nhà Rồng và cảng Sài Gòn ngày nay.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 3.

Người dân khu vực Xóm Chiếu đều đặn đến nhà thờ tham dự thánh lễ và sinh hoạt tôn giáo hằng ngày

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Năm 1922, Tòa Giám mục Sài Gòn thỏa thuận chuyển nhượng khu đất ven sông cho nhà cầm quyền để xây dựng cảng Sài Gòn.

Từ nguồn kinh phí này, Đức cha Quinton đã mua khoảng 10 mẫu đất tại vị trí hiện nay, quy hoạch đồng bộ khu nhà thờ, nhà xứ, trường học và các xóm giáo dành cho giáo dân sinh sống.

Nhà thờ Xóm Chiếu hiện nay là ngôi thánh đường thứ 4 trong lịch sử giáo xứ, được khởi công và hoàn thành vào tháng 11.1925. Công trình mang phong cách "độc nhất vô nhị" với sự giao thoa của kiến trúc Pháp - Nhật hiếm gặp ở TP.HCM lúc bấy giờ.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 4.
Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 5.
Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 6.
Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 7.
Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 8.

Dù nhà thờ đã trải qua hơn 100 năm, các bức tượng thánh không có dấu hiệu hư hại quá nhiều

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Quan sát của PV Báo Thanh Niên, nhà thờ Xóm Chiếu có bố cục đối xứng, mặt đứng rõ ràng và tháp chuông cao vút tạo điểm nhấn thị giác. Tài liệu của UBND quận 4 cũ có viết, nhà thờ cao 30 m, diện tích xây dựng hơn 500 m2 nằm trong khuôn viên rộng 3 ha đủ để phục vụ nhu cầu nhiều giáo dân đến sinh hoạt và làm lễ.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 9.

Nhà thờ Xóm Chiếu với sự giao thoa kiến trúc Pháp - Nhật hiếm gặp, bố cục đăng đối và các ô cửa kính màu độc đáo

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Bước vào bên trong thánh đường, không gian đăng đối cùng hệ thống các ô cửa kính màu miêu tả các thánh mang đậm dấu ấn kiến trúc Gothic (là phong cách kiến trúc Trung Cổ, có nguồn gốc từ Pháp, đặc trưng bởi các vòm nhọn cao vút, mái vòm có gân, cột mảnh mai, cửa sổ kính màu lớn… - PV) thường thấy trong các nhà thờ công giáo ở TP.HCM cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Bí ẩn về thi thể giáo dân hơn 1 thế kỷ

Bên cạnh bề dày lịch sử và kiến trúc cổ kính, bên trong nhà chờ phục sinh của nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu còn được nhiều người biết đến bởi việc lưu giữ thi thể một giáo dân đã qua đời hơn 1 thế kỷ.

Ông Thắng (70 tuổi) đã phục vụ tại giáo xứ Xóm Chiếu gần 50 năm chia sẻ: "Người được nhắc đến là bà Anna Nguyễn Thị Sĩ, sinh năm 1840, mất năm 1906".

Theo ghi nhận của giáo xứ, sinh thời bà là một giáo dân bình thường, không phải nữ tu, không giữ vai trò đặc biệt trong cộng đoàn. Sau khi qua đời, bà được an táng tại nghĩa trang cảng Sài Gòn xưa.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 10.

Thi thể bà Anna Nguyễn Thị Sĩ 100 năm được thờ cúng trong nhà chờ Phục Sinh của nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Nhiều năm sau, khi nghĩa trang này bị giải tỏa, thân nhân cải táng thì phát hiện thi thể của bà. Thi thể bà Sĩ được đưa về nghĩa trang Tân Quy (quận 7 cũ). Khi nghĩa trang Tân Quy tiếp tục bị giải tỏa, thi thể được chuyển về nhà chờ Phục Sinh của giáo xứ Xóm Chiếu và lưu giữ cho đến nay.

Hiện thi thể bà Anna Nguyễn Thị Sĩ mặc áo quan đặt trong quan tài có 5 mặt kính trong suốt và có thể nhìn rõ bên trong. Thi hài ở tư thế nằm ngửa, đầu đội khăn lụa. Bên ngoài có tấm bia bằng đá hoa cương màu đen in ảnh, ghi thông tin năm sinh, năm mất.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 11.

Giáo dân đến làm lễ tại nhà thờ Xóm Chiếu

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ông Thắng chia sẻ thêm về sự bí ẩn này: "Thi thể hầu như không cần can thiệp hay bảo quản đặc biệt, chỉ đặt trong tủ kính kín gió. Từ trước đến nay, giáo xứ chưa từng có thêm trường hợp tương tự", ông Thắng nói.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 12.

Ông Thắng đã phục vụ tại nhà thờ giáo xứ Xóm Chiếu gần 50 năm

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Người dân quanh khu vực coi đây là câu chuyện đặc biệt, thường đến thăm viếng, cầu nguyện trong sự trang nghiêm.

Hiện nay, giáo xứ Xóm Chiếu vẫn mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, thăm viếng vào buổi chiều hằng ngày, với yêu cầu giữ trật tự và sự tôn nghiêm chung.

Bí ẩn thi thể giáo dân hơn 100 năm trong nhà thờ cổ ở TP.HCM- Ảnh 13.

Phía sau công trình nhà thờ Xóm Chiếu

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Trải qua hơn 100 năm, dù đã nhiều lần trùng tu, nhà thờ Xóm Chiếu vẫn giữ được những đường nét kiến trúc cơ bản, góp phần làm đẹp bản sắc trong đô thị TP.HCM ngày nay.

Tin liên quan

Độc đáo nhà thờ giáp sông Sài Gòn có kiến trúc tương tự nhà thờ Đức Bà

Độc đáo nhà thờ giáp sông Sài Gòn có kiến trúc tương tự nhà thờ Đức Bà

Khám phá nhà thờ Fatima Bình Triệu giáp sông Sài Gòn với kiến trúc Gothic pha lẫn hiện đại gợi nhớ nhà thờ Đức Bà, điểm hành hương nổi bật ở TP.HCM.

Nhà thờ cổ ở TP.HCM, do đại gia 'giàu hơn vua Bảo Đại' xây dựng

Khám phá thêm chủ đề

nhà thờ cổ nhà thờ giáo xứ xóm chiếu nhà thờ xóm chiếu TP.HCM thi thể trong nhà thờ cổ sài gòn Xóm Chiếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận