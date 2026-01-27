Công an TP.HCM khởi tố 4 người trong đường dây buôn bán khí cười quy mô lớn

Ngày 27.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can, để điều tra về tội buôn bán hàng cấm là khí cười.

Các bị can gồm: Thiệu Trần Minh Huy (ở phường Bình Thạnh), Phạm Minh Quân (ở phường Gia Định), Nguyễn Đức Tiến (ở phường Phú Thọ) và Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc (ở phường Bình Hưng Hòa).

PC03 và Công an phường Thạnh Mỹ Tây bắt quả tang các đối tượng giao nhận hàng loạt bình khí cười ẢNH: CTV

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Bính Ngọ 2026, ngày 13.1, tổ công tác PC03 phối hợp tổ phòng chống tội phạm của Công an phường Thạnh Mỹ Tây bất ngờ ập vào bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức giao nhận hàng loạt bình khí cười N₂O.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bình kim loại, van xả cùng lượng lớn bóng cao su, những phương tiện dùng đưa khí vào cơ thể người sử dụng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là một đường dây có tổ chức, phân cấp nhiều khâu trung chuyển để tránh sự chú ý. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin bảo mật cao để liên lạc.

Sau đó, các đối tượng thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Thời điểm công an bắt quả tang ẢNH: CTV

Dù mới hoạt động trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc bán bình khí cười ra thị trường.

Công an TP.HCM cho biết, theo nghị quyết của Quốc hội, khí N₂O là mặt hàng thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong công nghiệp và y tế dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Việc lạm dụng, hít trực tiếp khí cười có thể gây tổn thương não bộ, rối loạn hệ thần kinh, suy hô hấp. Sử dụng lâu ngày sẽ dẫn đến những tổn thương không thể phục hồi, thậm chí tử vong.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh cần tỉnh táo trước sự lôi kéo sử dụng khí cười. Mọi hành vi mua bán, vận chuyển loại khí này đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.