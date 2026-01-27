Xem xét cấm xe khách giường nằm 2 tầng chạy đường miền núi

Sáng 27.1, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về dự thảo sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ (gồm các nghị định 158 và 165).

Đối với đề xuất hạn chế xe khách giường nằm 2 tầng, đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại xe này, chủ yếu trên các tuyến đèo dốc, miền núi có độ dốc siêu cao.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp ẢNH: VGP

Về thiết kế tổng thể, loại phương tiện này có nhiều đặc điểm tương đồng với xe buýt 2 tầng vốn chủ yếu hoạt động trên đường đô thị bằng phẳng ở châu Âu…

Từ thực tế này, Bộ Công an đề xuất 2 giải pháp: Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình thực hiện, củng cố cơ sở pháp lý, rà soát tổng thể và đánh giá tác động; nghiên cứu bổ sung kịp thời hạ tầng tại các đoạn cua gấp, dốc siêu cao, đường thoát hiểm ở khu vực miền núi nhằm phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cơ bản thống nhất với đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp III, cấp IV khu vực miền núi nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, để tránh tác động đột ngột đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị áp dụng theo lộ trình, với thời gian chuyển tiếp để thông báo, kết hợp rà soát hạ tầng và triển khai các giải pháp bổ trợ; sau đó tiến tới cấm triệt để.

Đồng tình với quan điểm "có lộ trình phù hợp, tránh chuyển trạng thái đột ngột", Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho rằng, trước mắt, các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu áp dụng biện pháp tăng cường an toàn trước mỗi chuyến đi đối với lái xe, chủ xe và phương tiện.

Về lâu dài, cần xem xét cho phép hoán cải phương tiện theo hướng giảm tầng, chuyển đổi công năng, kèm chính sách hỗ trợ phù hợp và chỉ cho phép loại hình này hoạt động trên các tuyến cao tốc, đường thẳng, bằng phẳng. Kiên quyết cấm tại những cung đường không bảo đảm an toàn, nhằm hài hòa lợi ích các bên và nâng cao an toàn vận hành...

Ban hành quy chuẩn với xe giường nằm 2 tầng chạy vùng núi

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ phải lấy quy chuẩn an toàn làm tiêu chí trung tâm khi quy định về xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở miền núi. Quy chuẩn thiết kế phương tiện luôn gắn với quy chuẩn hạ tầng giao thông.

Xem xét cấm xe khách giường nằm 2 tầng chạy đường miền núi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Do đó, Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành quy chuẩn đối với xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi, kể cả thiết kế hạ tầng, đường sá và phương tiện. Sau khi ban hành quy chuẩn, mọi xe khách giường nằm 2 tầng không đáp ứng đều không được hoạt động.

Nhà nước cần có cơ chế chính sách, tín dụng, bố trí kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp, chủ xe hoán đổi, hoán cải, lắp thêm thiết bị bảo đảm an toàn theo đúng quy chuẩn hoặc chuyển sang hoạt động ở khu vực phù hợp.

Nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng nhất, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công an rà soát toàn bộ quy định liên quan đến lái xe vận tải hành khách công cộng, trong đó có lái xe khách giường nằm 2 tầng. Đồng thời, giám sát hành trình, tốc độ xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi.