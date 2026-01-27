Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xem xét cấm xe khách giường nằm 2 tầng chạy đường miền núi

Mai Hà
Mai Hà
27/01/2026 16:46 GMT+7

Các bộ, ngành cơ bản thống nhất đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng chạy đường cấp III, cấp IV khu vực miền núi nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Song, sẽ cấm có lộ trình, tránh tác động đột ngột đến doanh nghiệp.

Sáng 27.1, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về dự thảo sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ (gồm các nghị định 158 và 165).

Đối với đề xuất hạn chế xe khách giường nằm 2 tầng, đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại xe này, chủ yếu trên các tuyến đèo dốc, miền núi có độ dốc siêu cao.

Xem xét cấm xe khách giường nằm 2 tầng chạy đường miền núi- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp

ẢNH: VGP

Về thiết kế tổng thể, loại phương tiện này có nhiều đặc điểm tương đồng với xe buýt 2 tầng vốn chủ yếu hoạt động trên đường đô thị bằng phẳng ở châu Âu…

Từ thực tế này, Bộ Công an đề xuất 2 giải pháp: Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình thực hiện, củng cố cơ sở pháp lý, rà soát tổng thể và đánh giá tác động; nghiên cứu bổ sung kịp thời hạ tầng tại các đoạn cua gấp, dốc siêu cao, đường thoát hiểm ở khu vực miền núi nhằm phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cơ bản thống nhất với đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp III, cấp IV khu vực miền núi nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, để tránh tác động đột ngột đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị áp dụng theo lộ trình, với thời gian chuyển tiếp để thông báo, kết hợp rà soát hạ tầng và triển khai các giải pháp bổ trợ; sau đó tiến tới cấm triệt để.

Đồng tình với quan điểm "có lộ trình phù hợp, tránh chuyển trạng thái đột ngột", Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho rằng, trước mắt, các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu áp dụng biện pháp tăng cường an toàn trước mỗi chuyến đi đối với lái xe, chủ xe và phương tiện.

Về lâu dài, cần xem xét cho phép hoán cải phương tiện theo hướng giảm tầng, chuyển đổi công năng, kèm chính sách hỗ trợ phù hợp và chỉ cho phép loại hình này hoạt động trên các tuyến cao tốc, đường thẳng, bằng phẳng. Kiên quyết cấm tại những cung đường không bảo đảm an toàn, nhằm hài hòa lợi ích các bên và nâng cao an toàn vận hành...

Ban hành quy chuẩn với xe giường nằm 2 tầng chạy vùng núi

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ phải lấy quy chuẩn an toàn làm tiêu chí trung tâm khi quy định về xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở miền núi. Quy chuẩn thiết kế phương tiện luôn gắn với quy chuẩn hạ tầng giao thông.

Xem xét cấm xe khách giường nằm 2 tầng chạy đường miền núi- Ảnh 2.

Xem xét cấm xe khách giường nằm 2 tầng chạy đường miền núi

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Do đó, Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành quy chuẩn đối với xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi, kể cả thiết kế hạ tầng, đường sá và phương tiện. Sau khi ban hành quy chuẩn, mọi xe khách giường nằm 2 tầng không đáp ứng đều không được hoạt động.

Nhà nước cần có cơ chế chính sách, tín dụng, bố trí kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp, chủ xe hoán đổi, hoán cải, lắp thêm thiết bị bảo đảm an toàn theo đúng quy chuẩn hoặc chuyển sang hoạt động ở khu vực phù hợp.

Nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng nhất, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công an rà soát toàn bộ quy định liên quan đến lái xe vận tải hành khách công cộng, trong đó có lái xe khách giường nằm 2 tầng. Đồng thời, giám sát hành trình, tốc độ xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi.

Xe điện 4 bánh chỉ được chạy các tuyến có làn đường riêng

Liên quan đến quy định quản lý xe điện 4 bánh có gắn động cơ, đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết trên thực tế, nhiều địa phương đã "phá rào" cho loại xe này lưu thông lẫn với ô tô, container, xe máy trên quốc lộ, tỉnh lộ, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Vì vậy, Bộ Công an đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng đề xuất, chỉ cho xe điện hoạt động trên các tuyến có làn đường riêng - nơi đủ hạ tầng có thể dành một làn phục vụ du lịch, phát triển kinh tế, nhằm vừa sử dụng được số xe đã đầu tư, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nêu ý kiến kết luận, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng thống nhất và chịu trách nhiệm xác định các tuyến đường cấm xe điện 4 bánh lưu thông; kiểm soát theo hướng chỉ được hoạt động ở nơi có làn đường riêng hoặc khu vực có tốc độ tối đa 30 km/giờ.

