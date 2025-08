Tranh luận về đề xuất cấm xe khách giường nằm

Như Thanh Niên đã thông tin, tại hội nghị trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải (KDVT) đường bộ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông diễn ra ngày 1.8 vừa qua, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết tai nạn giao thông (TNGT) liên quan tới xe KDVT vẫn diễn biến phức tạp.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách giường nằm xảy ra ngày 25.7 tại P.Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong ẢNH: TÂN KỲ

Thống kê cho thấy xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng lượng phương tiện giao thông đường bộ nhưng liên quan đến 37,1% số vụ TNGT và 40,27% số vụ TNGT có người chết. "Nhìn chung, cứ 3 vụ tai nạn thì có 1 vụ liên quan đến xe tải, rơ moóc hoặc xe khách. Trong 7 tháng năm 2025, toàn quốc đã xảy ra 4.000 vụ TNGT liên quan đến xe tải và xe khách, làm chết 2.466 người và bị thương 2.106 người. Gần đây nhất, chúng ta hết sức đau lòng khi chứng kiến vụ tai nạn xe khách thương tâm xảy ra tại Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong", thiếu tướng Bình nói và cho rằng cần nhìn nhận, đánh giá lại vấn đề quản lý hoạt động KDVT.

Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT), cho hay 6 tháng qua, toàn quốc đã xảy ra 5 vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ô tô KDVT hành khách, làm chết 26 người, bị thương 46 người. Trong đó có 4 vụ liên quan đến ô tô khách giường nằm.

Tại hội nghị, ông Vũ Đức Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH vận tải Hoàng Long, nhìn nhận xe khách giường nằm không còn an toàn nữa, bởi loại xe này bản chất là xe hoán cải. Do vậy, ông Hoàng đề xuất để hạn chế TNGT thì "nên cấm xe giường nằm" theo lộ trình.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH du lịch vận tải Hải Vân đề nghị cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng tác động của xe khách giường nằm trước khi có đề xuất cấm. "Vấn đề an toàn xe giường nằm vẫn là con người, chứ không phải là cái xe. Cục CSGT có thể phân tích thêm, xem nguyên nhân từ người hay từ xe", vị đại diện nêu quan điểm và đề xuất xử lý nghiêm tình trạng xe giường nằm cơi nới, mất an toàn.

Nên cấm!

Nhận xét về xe giường nằm, bạn đọc (BĐ) Ongbamuoi Lai cho biết: "Đúng là cái xe không có tội vì nó không tự chạy, nhưng thiết kế xe giường nằm không phù hợp với giao thông ở VN. Xe càng cao, độ chao lắc càng lớn, tài xế mà non tay lái, chạy nhanh là gây TNGT. Tôi hoan nghênh việc cấm hẳn xe giường nằm. Ai từng đi xe loại này có nằm ngủ được không?".

Cùng quan điểm, BĐ Hai Le Van bình luận: "Xe giường nằm ít an toàn là do nhiều yếu tố: Thời gian di chuyển ban đêm, xe chạy quá tốc độ, tài xế chạy liên tục, trọng tâm xe thay đổi do nhiều xe là xe hoán cải... Nên cấm triệt để". BĐ Phạm Đức Muôn cũng viết: "Tôi chỉ bất đắc dĩ mới đi xe giường nằm vì hệ số an toàn không cao". BĐ Hùng Mai Văn cũng cho biết: "Tôi rất hãi khi đi xe khách đường dài, nhất là xe giường nằm tuyến Bắc - Nam".

Trong khi đó, BĐ Hùng Nguyễn Việt nhấn mạnh: "Phải kiểm soát kỹ thuật, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông (đăng kiểm nghiêm ngặt)... Phải nói là cấm xe khách, xe khách giường nằm hoán cải từ xe cũ không đủ chất lượng mới đúng".

Không cấm nhưng cần siết chặt quản lý

Không đồng tình với việc cấm xe khách giường nằm, BĐ huynhtanphuong220279 phân tích: "Xe giường nằm cũng giống xe ngồi thôi, cũng số lượng người giống như nhau, hay còn ít người hơn. Nhưng hiện nay nhiều xe giường nằm chạy tốc độ từ 80 - 120 km/giờ thì TNGT sẽ cao thôi. Hãy đưa ra quy định loại xe này phải chạy dưới 80 km/giờ là ổn. Còn cấm loại xe này thì không khác gì bắt buộc người ta phải đi máy bay hay tàu cao tốc, khi đó giá vé sẽ cao gấp bao nhiêu lần?".

Cùng ý kiến, BĐ Chính Phan nói thêm: "Việc gây TNGT là do tài xế chạy ẩu chứ không phải do xe giường nằm hay xe ghế ngồi. Xe giường nằm là phương tiện để hành khách đi xa không vất vả, được nghỉ ngơi thoải mái. Để hạn chế TNGT, theo tôi, cần khống chế tốc độ xe giường nằm, chỉ 70 - 80 km/giờ, và buổi tối chạy đến 22 giờ thì dừng nghỉ, đến 3 giờ mới được chạy tiếp. Không được chạy đêm".

"Tôi cũng là tài xế chạy xe đường dài nay đã nghỉ hưu, cũng đã từng lái xe giường nằm chở khách chạy tuyến Bắc - Nam 10 năm. Theo tôi thấy nguyên nhân gây ra tai nạn không phải tại cái xe, mà là do ý thức của một số tài xế: non kinh nghiệm, háo thắng, tranh giành khách, thích đua đòi...", BĐ Tuyen Trinh ý kiến.

* Hành khách nằm hay tài xế nằm lái mà cấm xe giường nằm? Bạn Đọc Mới * Tôi đã đi xe giường nằm rất nhiều và rút ra được một điều: khi khách ngủ, xe chạy rất kinh. Khung giờ tầm 23 giờ đến 5 giờ sáng. Ý kiến: cấm vào khung giờ đó là quá hợp lý! Tran Tri