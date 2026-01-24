Celadon Golf Club: Mảnh ghép cuối của hệ sinh thái thể thao rộng 5,43 ha hoạt động

Celadon golf Club là sân tập được xây dựng trên diện tích 2,2 ha, bao gồm 60 làn đánh tiêu chuẩn. Thiết kế của sân chú trọng vào không gian mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tích hợp nhiều mảng xanh. Khác với các sân golf truyền thống thường nằm ở ngoại ô, mô hình sân tập đô thị này tập trung vào tính tiện dụng và tiết kiệm thời gian di chuyển cho người chơi trong khu vực nội thành.

Khác với quan niệm truyền thống về golf như một bộ môn đòi hỏi nhiều thời gian và khoảng cách di chuyển, Celadon Golf Club hướng đến việc giảm rào cản tiếp cận, tạo ra môi trường thân thiện và không áp lực về trình độ. Tại đây, người mới bắt đầu có thể làm quen một cách thoải mái, còn người chơi lâu năm dễ dàng duy trì thói quen luyện tập.

Khách hàng trải nghiệm tại Celadon Golf Club ẢNH: BTC

Diễn viên Bình Minh (ngoài cùng bên trái) tham dự lễ khai trương ẢNH: CELADON GOLF CLUB

Celadon Golf Club được xem là thành phần bổ trợ cho Khu Liên hiệp thể thao rộng 5,43 ha. Trước đó, khu vực này đã vận hành nhiều hạng mục như: hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, hệ thống phòng tập Gym, xông hơi, sân bóng đá, tennis và cầu lông.

Việc đưa sân tập golf vào hoạt động nằm trong chiến lược phát triển mô hình "thành phố trong lòng thành phố" của chủ đầu tư Gamuda Land, tập trung vào việc tích hợp đầy đủ các nhu cầu từ lưu trú, giáo dục đến rèn luyện sức khỏe trong cùng một không gian sống.