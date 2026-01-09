Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Lý Hoàng Nam cùng 700 VĐV tranh tài tại giải pickleball ở Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
09/01/2026 21:23 GMT+7

Giải Pickleball tỉnh Lâm Đồng mở rộng 2026 quy tụ gần 700 VĐV, trong đó có Lý Hoàng Nam, góp phần khuấy động không khí thể thao - du lịch Đà Lạt dịp đầu năm mới.

Ngày 9.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc giải Pickleball tỉnh Lâm Đồng mở rộng năm 2026 với sự tham gia của gần 700 VĐV đến từ nhiều địa phương. Đây là giải đấu phong trào quy mô lớn nhằm chào mừng năm mới 2026, đồng thời góp phần làm phong phú chuỗi sự kiện thể thao - du lịch của tỉnh. Giải diễn ra từ ngày 9 - 11.1 tại Đà Lạt.

Lý Hoàng Nam cùng 700 VĐV tranh tài tại giải pickleball ở Đà Lạt- Ảnh 1.

Giải Pickleball tỉnh Lâm Đồng mở rộng năm 2026 có sự tham gia của gần 700 VĐV

ẢNH: LV

Điểm nhấn đáng chú ý của giải năm nay là sự góp mặt của tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam Lý Hoàng Nam. Sự hiện diện của VĐV từng ghi dấu ấn ở quần vợt chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng chuyên môn, tạo sức lan tỏa cho bộ môn pickleball vốn đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giải còn quy tụ nhiều VĐV chuyên nghiệp, các tay vợt phong trào có trình độ cao, cùng sự tham gia của doanh nhân, nghệ sĩ, KOLs và cộng đồng người yêu pickleball trên cả nước.

Lý Hoàng Nam cùng 700 VĐV tranh tài tại giải pickleball ở Đà Lạt- Ảnh 2.

Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc tại lễ khai mạc giải Pickleball tỉnh Lâm Đồng mở rộng

ẢNH: LV

Các nội dung thi đấu tại giải gồm đôi nam và đôi nam - nữ, mỗi đội gồm 2 VĐV. Ban tổ chức áp dụng hệ thống tính điểm PVNA để phân hạng VĐV, qua đó bảo đảm các trận đấu diễn ra đúng trình độ, tạo sự cân bằng và tính cạnh tranh cao. Cách tổ chức này không chỉ giúp các tay vợt có kinh nghiệm phát huy năng lực, mà còn tạo điều kiện để người mới làm quen với pickleball được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, cúp, huy chương và quà tặng từ các nhà tài trợ, giải Pickleball Lâm Đồng mở rộng 2026 được đánh giá là một trong những giải đấu pickleball có quy mô và sức hút lớn nhất hiện nay.

Lý Hoàng Nam cùng 700 VĐV tranh tài tại giải pickleball ở Đà Lạt- Ảnh 3.

Các VĐV tham dự giải Pickleball tỉnh Lâm Đồng mở rộng

ẢNH: LV

Giải pickleball sẽ góp phần kích cầu du lịch

Không dừng lại ở yếu tố chuyên môn, giải đấu còn thể hiện rõ thế mạnh kết hợp giữa thể thao và du lịch, hướng đi đang được Lâm Đồng chú trọng phát triển. Theo ngành du lịch địa phương, mỗi VĐV tham gia giải thường kéo theo trung bình 2,5 du khách đi cùng, cùng một lượng lớn người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ.

Trong không gian cao nguyên mát lạnh, các trận đấu pickleball diễn ra sôi động, đan xen cùng những hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của Đà Lạt. Sự kết hợp này tạo nên điểm nhấn riêng cho giải đấu, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho VĐV và du khách.

Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu không chỉ lan tỏa bầu không khí thể thao cuồng nhiệt mà còn góp phần kích cầu du lịch, dịch vụ, qua đó quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng như một điểm đến lý tưởng cho các sự kiện thể thao kết hợp nghỉ dưỡng.

Tin liên quan

Các nữ võ sĩ vô địch thế giới vovinam 'xung trận' tại pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025

Các nữ võ sĩ vô địch thế giới vovinam 'xung trận' tại pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025

Ngày 20.12, những VĐV nữ vô địch thế giới sẽ tranh tài tại giải pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025.

Khám phá thêm chủ đề

giải Pickleball Lý Hoàng Nam Pickleball Đà Lạt giải Pickleball tỉnh Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận