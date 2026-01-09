Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Diva Hồng Nhung, Quang Dũng biểu diễn tại Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
09/01/2026 14:29 GMT+7

Diva Hồng Nhung, Quang Dũng cùng Hoàng Yến Chibi, PiaLinh, Nguyễn Duyên Quỳnh, Giana… sẽ biểu diễn tại đêm khai mạc Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026.

Ngày 9.1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, đêm khai mạc lễ hội sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 16.1 tại quảng trường Lâm Viên, với sự tham gia của diva Hồng Nhung, Quang Dũng, Hoàng Yến Chibi, PiaLinh, Nguyễn Duyên Quỳnh, Giana…

Diva Hồng Nhung, Quang Dũng biểu diễn tại Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt- Ảnh 1.

Du khách thưởng lãm vẻ đẹp mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất (P.Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng)

ẢNH: LÂM VIÊN

Chương trình được dàn dựng theo hướng bán thực cảnh, lấy hoa mai anh đào làm trung tâm cảm xúc. Không gian nghệ thuật được thiết kế mở, để cảnh sắc tự nhiên của hồ Xuân Hương, những triền hoa và nhịp sống phố núi trở thành một phần của sân khấu.

Theo bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó chủ tịch UBND P.Xuân Hương, Đà Lạt (đơn vị chủ trì Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026), lễ hội năm nay không chỉ là cuộc hẹn thưởng lãm hoa mà còn là một hành trình nghệ thuật - văn hóa kéo dài nhiều ngày, nơi thiên nhiên, âm nhạc và cảm xúc giao hòa. Đêm khai mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, dưới sự dẫn dắt của tổng đạo diễn Khoa Nguyễn, giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn, biên kịch - người dẫn chuyện Trác Thúy Miêu.

Không dừng lại ở một đêm diễn, Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 được xây dựng thành chuỗi hoạt động nghệ thuật diễn ra xuyên suốt thời gian lễ hội, trải rộng tại nhiều không gian khác nhau trên địa bàn Đà Lạt.

Diva Hồng Nhung, Quang Dũng biểu diễn tại Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt- Ảnh 2.

Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 được xây dựng như một chuỗi hoạt động nghệ thuật kéo dài xuyên suốt thời gian lễ hội, trải rộng ở nhiều không gian khác nhau

ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, khu vực đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường tập trung nhiều mai anh đào, sẽ được lựa chọn làm không gian sáng tạo nghệ thuật ngoài trời, nơi du khách có thể dạo bước thưởng lãm các triển lãm ảnh, tranh vẽ về loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tuyển chọn và trưng bày 60 tác phẩm ảnh nghệ thuật về mai anh đào, biến các tuyến đường và không gian công cộng thành những “phòng triển lãm mở”. Mỗi bức ảnh, bức tranh không chỉ ghi lại khoảnh khắc hoa nở rực rỡ, mà còn kể câu chuyện về con người, ký ức và nhịp sống Đà Lạt trong những ngày xuân.

Tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, du khách được thưởng thức cà phê miễn phí giữa rừng hoa mai anh đào, thong thả ngắm sắc xuân soi bóng mặt hồ, tham gia hoạt động cưỡi ngựa, bắn cung được tổ chức như những trải nghiệm nhẹ nhàng, gợi mở cảm giác du mục, hòa mình với thiên nhiên cao nguyên.

Tại vùng trà Cầu Đất, du khách được chiêm ngưỡng sắc hồng mai anh đào hòa quyện cùng đồi chè xanh mướt, tạo nên khung cảnh độc đáo của du lịch nông nghiệp mùa xuân; được nhận móc khóa lưu niệm của P.Xuân Trường, Đà Lạt.

Diva Hồng Nhung, Quang Dũng biểu diễn tại Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt- Ảnh 3.

Tại vùng trà Cầu Đất, du khách được chiêm ngưỡng sắc hồng mai anh đào hòa quyện cùng đồi chè xanh mướt

ẢNH: LÂM VIÊN

Lễ hội cũng là dịp để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương như trà, cà phê, nông sản, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa - du lịch đa chiều.

Diva Hồng Nhung, Quang Dũng biểu diễn tại Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt- Ảnh 4.

Đại diện Công ty Giác Quan Đà Lạt giới thiệu bản đồ số về hiện trạng mai anh đào Đà Lạt để du khách nắm bắt thông tin

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi họp báo, Công ty Giác Quan Đà Lạt đã giới thiệu bản đồ số thể hiện hiện trạng mai anh đào tại nhiều khu vực trên địa bàn. Bản đồ tích hợp chức năng dẫn đường đến những điểm mai anh đào đang nở, giúp du khách dễ dàng tìm đến trải nghiệm. Đáng chú ý, người dùng còn có thể đóng góp hình ảnh các cây mai anh đào mới phát hiện nhưng chưa được cập nhật, để cộng đồng cùng chia sẻ và lan tỏa thông tin.

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngay từ đầu tháng 1.2026, mai anh đào đã bắt đầu nở rộ tại đồi trà Cầu Đất, Mộng Đào Nguyên và một số khu vực trung tâm Đà Lạt, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, check-in.

Sự hiện diện sớm của sắc hoa hồng phấn được xem như “lời chào xuân” đầy thuận lợi, mở màn cho chuỗi hoạt động nghệ thuật của Lễ hội mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026.

Tin liên quan

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15.1 - 15.2.2026, trong không gian các phường Xuân Hương, Lâm Viên, Lang Biang và Xuân Trường, Đà Lạt.

Khám phá thêm chủ đề

mai anh đào Quang Dũng Lễ hội mai anh đào Lễ hội mai anh đào Đà Lạt Hồng Nhung Đà Lạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận