Ngày đầu năm mới 2026, vùng ven Đà Lạt nhuộm hồng sắc mai anh đào

Ngày 1.1, từ sáng sớm, khi sương mỏng còn vương trên những triền đồi, đông đảo người dân địa phương và du khách đã tìm về các khu vực có mai anh đào nở đẹp như Cầu Đất, Xuân Thọ, Mộng Đào Nguyên hay những cung đường vùng ven để ngắm hoa, chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí dịp Tết Dương lịch 2026.
Sắc hồng phớt của hoa nổi bật giữa nền trời trong xanh và rừng thông xanh ngát tạo nên bức tranh xuân vừa dịu dàng vừa rực rỡ, mang đến sức sống tươi mới cho phố núi ngàn hoa.
Sắc hồng mai anh đào - tín hiệu mùa xuân phố núi
Với người Đà Lạt, mai anh đào không chỉ là một loài hoa đẹp mà còn là dấu hiệu báo mùa xuân đã về. Từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1 hằng năm, sắc hoa bắt đầu nhuộm hồng khắp các ngả đường, sườn đồi và vùng ven thành phố, mang theo cảm giác háo hức, rộn ràng của những ngày đầu năm mới.
Anh Nguyễn Hoàng Anh (đến từ An Giang) cho biết, nhóm của anh chọn Đà Lạt làm điểm đến dịp Tết Dương lịch 2026 vì nghe tin mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất nở rộ. Giữa cái se lạnh, những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước dưới những hàng mai anh đào, hít thở không khí cao nguyên trong lành là trải nghiệm đầy thi vị và khó quên.
Những điểm ngắm hoa được yêu thích
Mộng Đào Nguyên (thuộc phường Lang Biang - Đà Lạt) cách trung tâm Đà Lạt khoảng 17 km, được ví như một thung lũng mai anh đào tách biệt khỏi sự ồn ào phố thị. Những hàng cây mọc san sát theo triền đồi và lối đi nhỏ, tạo không gian yên bình, phù hợp cho du khách muốn ngắm hoa chậm rãi, thư thả.
Trong khi đó, đồi chè Cầu Đất, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa sắc hồng của mai anh đào và màu xanh mướt của những luống chè.
Ông Mạch Mạnh Thi (chuyên về nhiếp ảnh) chia sẻ: "Giữa ánh nắng sớm làm hoa thêm rực rỡ, các luống chè xanh trở thành phông nền lý tưởng cho các bộ ảnh mai anh đào".
Từ trung tâm Đà Lạt đi Cầu Đất, dọc tuyến đường Hùng Vương mai anh đào cũng rủ nhau khoe sắc hồng, thuận tiện để người dân địa phương và du khách dừng chân ngắm hoa và ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn bên "sứ giả mùa xuân".
Có thể nói, giữa tiết trời se lạnh ngày đầu năm, mai anh đào lặng lẽ khoe sắc, góp phần làm nên một Đà Lạt rất riêng, dịu dàng, thơ mộng và đầy sức sống.
