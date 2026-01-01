Ngày đầu năm mới 2026, vùng ven Đà Lạt nhuộm hồng sắc mai anh đào

Ngày 1.1, từ sáng sớm, khi sương mỏng còn vương trên những triền đồi, đông đảo người dân địa phương và du khách đã tìm về các khu vực có mai anh đào nở đẹp như Cầu Đất, Xuân Thọ, Mộng Đào Nguyên hay những cung đường vùng ven để ngắm hoa, chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí dịp Tết Dương lịch 2026.

Ngày đầu năm mới 2026, đồi chè Cầu Đất Đà Lạt thức dậy trong cái lạnh dịu đặc trưng, nhuốm hồng sắc hoa mai anh đào ẢNH: MẠNH THI

Sắc hồng phớt của hoa nổi bật giữa nền trời trong xanh và rừng thông xanh ngát tạo nên bức tranh xuân vừa dịu dàng vừa rực rỡ, mang đến sức sống tươi mới cho phố núi ngàn hoa.

Sắc hồng mai anh đào - tín hiệu mùa xuân phố núi

Với người Đà Lạt, mai anh đào không chỉ là một loài hoa đẹp mà còn là dấu hiệu báo mùa xuân đã về. Từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1 hằng năm, sắc hoa bắt đầu nhuộm hồng khắp các ngả đường, sườn đồi và vùng ven thành phố, mang theo cảm giác háo hức, rộn ràng của những ngày đầu năm mới.

Trong tiết trời se lạnh 11 độ C nhưng du khách vẫn tìm đến đồi chè Cầu Đất để check-in hoa mai anh đào ẢNH; LÂM VIÊN

Anh Nguyễn Hoàng Anh (đến từ An Giang) cho biết, nhóm của anh chọn Đà Lạt làm điểm đến dịp Tết Dương lịch 2026 vì nghe tin mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất nở rộ. Giữa cái se lạnh, những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước dưới những hàng mai anh đào, hít thở không khí cao nguyên trong lành là trải nghiệm đầy thi vị và khó quên.

Những điểm ngắm hoa được yêu thích

Mộng Đào Nguyên (thuộc phường Lang Biang - Đà Lạt) cách trung tâm Đà Lạt khoảng 17 km, được ví như một thung lũng mai anh đào tách biệt khỏi sự ồn ào phố thị. Những hàng cây mọc san sát theo triền đồi và lối đi nhỏ, tạo không gian yên bình, phù hợp cho du khách muốn ngắm hoa chậm rãi, thư thả.

Mai anh đào rực hồng trên đồi Mộng Đào Nguyên, thuộc phường Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: MẠNH THI

Trong khi đó, đồi chè Cầu Đất, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa sắc hồng của mai anh đào và màu xanh mướt của những luống chè.

Ông Mạch Mạnh Thi (chuyên về nhiếp ảnh) chia sẻ: "Giữa ánh nắng sớm làm hoa thêm rực rỡ, các luống chè xanh trở thành phông nền lý tưởng cho các bộ ảnh mai anh đào".

Giữa ánh nắng sớm làm hoa mai anh đào thêm rực rỡ ẢNH: MẠNH THI

Từ trung tâm Đà Lạt đi Cầu Đất, dọc tuyến đường Hùng Vương mai anh đào cũng rủ nhau khoe sắc hồng, thuận tiện để người dân địa phương và du khách dừng chân ngắm hoa và ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn bên "sứ giả mùa xuân".

Có thể nói, giữa tiết trời se lạnh ngày đầu năm, mai anh đào lặng lẽ khoe sắc, góp phần làm nên một Đà Lạt rất riêng, dịu dàng, thơ mộng và đầy sức sống.

Sắc hồng mai anh đào đầy sức sống ẢNH: LÂM VIÊN

Sắc hồng mai anh đào phủ che cột điện gió Cầu Đất ẢNH: MẠNH THI

Giữa nắng sớm du khách tìm đến đồi chè Cầu Đất chụp hình mai anh đào ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày đầu năm 2026 đông đảo du khách tìm đến đồi chè Cầu Đất giữa không gian nhuốm hồng sắc mai anh đào ẢNH: LÂM VIÊN

Thiếu nữ duyên dáng bên mai anh đào ẢNH: MẠNH THI

Mai anh đào khoe sắc hồng giữa nền trời xanh ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào trên đồi Mộng Đào Nguyên ẢNH: MẠNH THI

Lãng mạn một góc trời xuân ẢNH: MẠNH THI

Mai anh đào - "sứ giả mùa xuân" của Đà Lạt ẢNH: MẠNH THI

Lãng mạn núi và hoa ẢNH: MẠNH THI