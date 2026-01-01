Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thảo Cầm Viên Sài Gòn: 80 gian hàng ẩm thực, văn hóa suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Vũ Phượng
Vũ Phượng
01/01/2026 10:32 GMT+7

Hơn 80 gian hàng ẩm thực, văn hóa tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn với đa dạng món ăn đặc sắc, nghệ thuật dân gian... phục vụ người dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Hôm nay 1.1 là ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài 4 ngày. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang diễn ra chương trình tuần lễ văn hóa quốc tế - đón mừng năm mới 2026. Chương trình quy tụ hơn 80 gian hàng ẩm thực, văn hóa giới thiệu tinh hoa từ nhiều quốc gia, vùng miền.

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Những gian hàng ẩm thực phục vụ du khách

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Du khách có thể dạo bước giữa các không gian trải nghiệm, từ workshop thủ công truyền thống, nghệ thuật dân gian đến các hoạt động sáng tạo hiện đại, phù hợp cho cả trẻ em, giới trẻ lẫn người lớn.

Nổi bật trong chương trình là lễ hội hóa trang - cosplay, cuộc thi Cosplay Runway, các tiết mục ca múa nhạc truyền thống xen lẫn hiện đại, từ những điệu múa Lào nhẹ nhàng, sâu lắng đến không khí bùng nổ của K-Pop, J-Pop.

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Bánh tét mini đáp ứng nhu cầu ăn trải nghiệm của khách tham quan

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khách tham quan còn có thể trực tiếp tham gia nhiều workshop thủ công và nghệ thuật đặc sắc như nặn tò he, xin chữ ông đồ, làm đầu lân mini, lọng bướm, thưởng trà cung đình Huế kết hợp xếp hộp bánh Pháp Lam.

Bên cạnh đó là các hoạt động mang màu sắc quốc tế như vẽ henna Ấn Độ, vẽ tranh chủ đề Canada, face painting hay sáng tạo cờ mini, giúp người tham gia vừa vui chơi vừa tìm hiểu văn hóa thế giới.

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 3.

Những món ăn đặc sản vùng miền không thể thiếu trong các lễ hội tại Thảo Cầm Viên

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không gian trưng bày bộ sưu tập tem thực vật - muông thú và các figure hoạt hình quen thuộc từ Disney, Pixar đến Marvel cũng mang đến cảm giác hoài niệm, gắn kết nhiều thế hệ trong không khí lễ hội đầu năm.

Trong tuần lễ văn hóa quốc tế dịp Tết Dương lịch này, Thảo Cầm Viên miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 21 giờ đến hết ngày 4.1.2026.

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 4.

Đa dạng các gian hàng ẩm thực dao động từ 30.000 - 60.000 đồng đáp ứng nhu cầu của cả người lớn và trẻ em

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 5.

Bánh khọt giá từ 50.000 - 60.000 đồng/phần

ẢNH: NHẬT THỊNH

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 6.

Gian hàng ốc hấp lôi cuốn thực khách trong các lễ hội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Đẹp (quê Cà Mau) chủ quầy bánh dân gian cho biết những năm gần đây, bánh dân gian rất được ưa chuộng tại các lễ hội ẩm thực. Đây là lần thứ tư chị tham gia gian hàng tại Thảo Cầm Viên, bánh bán luôn là bánh mới trong ngày. Nhiều lần dù chưa hết giờ phục vụ nhưng gian hàng bánh dân gian đã "cháy hàng"

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 8.
80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 9.
80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 10.
80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 11.

Những gian hàng văn hóa ấn tượng từ nhiều quốc gia

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

80 gian hàng ẩm thực, văn hóa phục vụ người dân TP.HCM đi chơi Tết Dương lịch - Ảnh 12.

Không gian tuần lễ được bố trí trong không gian dọc từ cổng đến sân khấu chính rợp bóng cây xanh. Ngoài ra, Thảo Cầm Viên cũng làm thêm rạp che nắng, bố trí quạt, bàn ghế để khách tham quan thoải mái trải nghiệm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG


Khám phá thêm chủ đề

Tết dương lịch Thảo Cầm viên ẩm thực gian hàng ẩm thực TP.HCM nghỉ Tết dương lịch
