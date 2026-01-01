Thảo Cầm Viên Sài Gòn: 80 gian hàng ẩm thực, văn hóa suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Hôm nay 1.1 là ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài 4 ngày. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang diễn ra chương trình tuần lễ văn hóa quốc tế - đón mừng năm mới 2026. Chương trình quy tụ hơn 80 gian hàng ẩm thực, văn hóa giới thiệu tinh hoa từ nhiều quốc gia, vùng miền.

Những gian hàng ẩm thực phục vụ du khách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Du khách có thể dạo bước giữa các không gian trải nghiệm, từ workshop thủ công truyền thống, nghệ thuật dân gian đến các hoạt động sáng tạo hiện đại, phù hợp cho cả trẻ em, giới trẻ lẫn người lớn.

Nổi bật trong chương trình là lễ hội hóa trang - cosplay, cuộc thi Cosplay Runway, các tiết mục ca múa nhạc truyền thống xen lẫn hiện đại, từ những điệu múa Lào nhẹ nhàng, sâu lắng đến không khí bùng nổ của K-Pop, J-Pop.

Bánh tét mini đáp ứng nhu cầu ăn trải nghiệm của khách tham quan ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khách tham quan còn có thể trực tiếp tham gia nhiều workshop thủ công và nghệ thuật đặc sắc như nặn tò he, xin chữ ông đồ, làm đầu lân mini, lọng bướm, thưởng trà cung đình Huế kết hợp xếp hộp bánh Pháp Lam.

Bên cạnh đó là các hoạt động mang màu sắc quốc tế như vẽ henna Ấn Độ, vẽ tranh chủ đề Canada, face painting hay sáng tạo cờ mini, giúp người tham gia vừa vui chơi vừa tìm hiểu văn hóa thế giới.



Những món ăn đặc sản vùng miền không thể thiếu trong các lễ hội tại Thảo Cầm Viên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không gian trưng bày bộ sưu tập tem thực vật - muông thú và các figure hoạt hình quen thuộc từ Disney, Pixar đến Marvel cũng mang đến cảm giác hoài niệm, gắn kết nhiều thế hệ trong không khí lễ hội đầu năm.

Trong tuần lễ văn hóa quốc tế dịp Tết Dương lịch này, Thảo Cầm Viên miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 21 giờ đến hết ngày 4.1.2026.

Đa dạng các gian hàng ẩm thực dao động từ 30.000 - 60.000 đồng đáp ứng nhu cầu của cả người lớn và trẻ em ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bánh khọt giá từ 50.000 - 60.000 đồng/phần ẢNH: NHẬT THỊNH

Gian hàng ốc hấp lôi cuốn thực khách trong các lễ hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chị Nguyễn Thị Đẹp (quê Cà Mau) chủ quầy bánh dân gian cho biết những năm gần đây, bánh dân gian rất được ưa chuộng tại các lễ hội ẩm thực. Đây là lần thứ tư chị tham gia gian hàng tại Thảo Cầm Viên, bánh bán luôn là bánh mới trong ngày. Nhiều lần dù chưa hết giờ phục vụ nhưng gian hàng bánh dân gian đã "cháy hàng" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Những gian hàng văn hóa ấn tượng từ nhiều quốc gia ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không gian tuần lễ được bố trí trong không gian dọc từ cổng đến sân khấu chính rợp bóng cây xanh. Ngoài ra, Thảo Cầm Viên cũng làm thêm rạp che nắng, bố trí quạt, bàn ghế để khách tham quan thoải mái trải nghiệm ẢNH: VŨ PHƯỢNG



