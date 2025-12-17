Thảo Cầm Viên miễn vé buổi tối: Hơn 80 gian hàng ăn chơi đón năm mới 2026

Từ ngày 30.12.2025 - 4.1.2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chương trình tuần lễ văn hóa quốc tế mừng năm mới 2026. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Thảo Cầm Viên miễn vé cổng từ 17 - 21 giờ.

Lễ hội nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa quốc tế lành mạnh, gần gũi, hướng đến gia đình có trẻ nhỏ, các bạn trẻ yêu văn hóa và du khách quốc tế. Đây cũng là dịp góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và sáng tạo trong mắt bạn bè quốc tế.



Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé cổng sau 17 giờ từ ngày 30.12.2025 - 4.1.2026 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lễ hội khuyến khích du khách quốc tế và cộng đồng người nước ngoài tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng tại TP.HCM. Qua đó, khơi nguồn cảm hứng tìm hiểu, trân trọng và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu tinh hoa toàn cầu một cách hiện đại.

Với hơn 80 gian hàng ẩm thực và văn hóa nghệ thuật, khách tham quan sẽ được tham gia chuỗi workshop văn hóa thủ công, nghệ thuật dân gian và nghệ thuật đương đại quốc tế; thưởng thức ẩm thực đa vùng miền - đa quốc gia.

Trong tuần lễ văn hóa quốc tế, du khách cũng có thể hòa mình vào các hoạt động giao lưu cộng đồng như cosplay, trình diễn văn hóa, viết điều ước - resolution đầu năm, không gian sắc màu và check-in sáng tạo.

Trong không gian xanh mát của Thảo Cầm Viên, du khách cũng có thể trải nghiệm nặn tò he, xem ông đồ viết chữ, làm đầu lân, làm lọng bướm, thưởng trà cung đình Huế, vẽ henna...

Đặc biệt, với hoạt động ẩm thực quốc tế, du khách có thể trải nghiệm thưởng thức văn hóa ẩm thực năm châu trong không gian xanh, gần gũi thiên nhiên.

Ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng về an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm và bố trí gian hàng khoa học nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách tham quan.

Thông tin giá cả của từng sản phẩm và dịch vụ sẽ được niêm yết công khai tại gian hàng để đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho du khách.