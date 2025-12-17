Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thảo Cầm Viên miễn vé buổi tối: Hơn 80 gian hàng ăn chơi đón năm mới 2026

Vũ Phượng
Vũ Phượng
17/12/2025 10:53 GMT+7

Thảo Cầm Viên Sài Gòn sắp tổ chức tuần lễ văn hóa quốc tế mừng năm mới 2026 với hơn 80 gian hàng ẩm thực quốc tế và văn hóa - nghệ thuật. Dịp này, Thảo Cầm Viên miễn vé cổng sau 17 giờ.

Từ ngày 30.12.2025 - 4.1.2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chương trình tuần lễ văn hóa quốc tế mừng năm mới 2026. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Thảo Cầm Viên miễn vé cổng từ 17 - 21 giờ.

Lễ hội nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa quốc tế lành mạnh, gần gũi, hướng đến gia đình có trẻ nhỏ, các bạn trẻ yêu văn hóa và du khách quốc tế. Đây cũng là dịp góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và sáng tạo trong mắt bạn bè quốc tế.

Thảo Cầm Viên tổ chức tuần lễ văn hóa quốc tế, miễn vé cổng sau 17 giờ - Ảnh 1.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé cổng sau 17 giờ từ ngày 30.12.2025 - 4.1.2026

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lễ hội khuyến khích du khách quốc tế và cộng đồng người nước ngoài tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng tại TP.HCM. Qua đó, khơi nguồn cảm hứng tìm hiểu, trân trọng và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu tinh hoa toàn cầu một cách hiện đại.

Với hơn 80 gian hàng ẩm thực và văn hóa nghệ thuật, khách tham quan sẽ được tham gia chuỗi workshop văn hóa thủ công, nghệ thuật dân gian và nghệ thuật đương đại quốc tế; thưởng thức ẩm thực đa vùng miền - đa quốc gia.

Trong tuần lễ văn hóa quốc tế, du khách cũng có thể hòa mình vào các hoạt động giao lưu cộng đồng như cosplay, trình diễn văn hóa, viết điều ước - resolution đầu năm, không gian sắc màu và check-in sáng tạo.

Trong không gian xanh mát của Thảo Cầm Viên, du khách cũng có thể trải nghiệm nặn tò he, xem ông đồ viết chữ, làm đầu lân, làm lọng bướm, thưởng trà cung đình Huế, vẽ henna...

Đặc biệt, với hoạt động ẩm thực quốc tế, du khách có thể trải nghiệm thưởng thức văn hóa ẩm thực năm châu trong không gian xanh, gần gũi thiên nhiên.

Ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng về an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm và bố trí gian hàng khoa học nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách tham quan.

Thông tin giá cả của từng sản phẩm và dịch vụ sẽ được niêm yết công khai tại gian hàng để đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho du khách.

Tin liên quan

Thảo Cầm Viên Sài Gòn dành toàn bộ lợi nhuận bộ lịch 2026 ủng hộ miền Trung

Thảo Cầm Viên Sài Gòn dành toàn bộ lợi nhuận bộ lịch 2026 ủng hộ miền Trung

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết sẽ dành toàn bộ lợi nhuận bộ lịch 2026 ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt vừa qua.

Ngắm chim hồng hạc mới nở đùa vui giữa bầy đàn ở Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên Sài Gòn 'chia tay' hổ trắng Ngộ Không sau 10 năm gắn bó

Khám phá thêm chủ đề

Thảo Cầm viên tuần lễ văn hóa quốc tế năm mới 2026 miễn vé cổng thảo cầm viên miễn vé cổng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận