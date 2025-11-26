Thảo Cầm Viên Sài Gòn dành toàn bộ lợi nhuận bộ lịch 2026 ủng hộ miền Trung

Nhằm chia sẻ với những khó khăn mà đồng bào miền Trung đang trải qua sau đợt lũ lụt vừa qua, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa công bố sẽ dành toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành bộ lịch năm 2026 "Thảo Cầm Viên yêu thương đong đầy" để đóng góp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần sẻ chia cộng đồng và lan tỏa thông điệp yêu thương, đồng hành cùng bà con trong giai đoạn khó khăn.



Hình ảnh ấn tượng, dễ thương của các "thú viên" của Thảo Cầm Viên Sài Gòn trên bộ lịch ẢNH: T.C.V

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, bộ lịch không chỉ là vật dụng trang trí cho năm mới mà còn là cầu nối tình cảm, gửi gắm những lời chúc bình an, hạnh phúc đến từng gia đình. "Chúng tôi hy vọng mỗi cuốn lịch được mua sẽ góp phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào việc giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai" đại diện đơn vị chia sẻ.

Trước đó, ban lãnh đạo Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị ủng hộ tiền mặt, quần áo để chia sẻ với đồng bào vừa trải qua trận lũ lịch sử.

Bộ lịch 2026 mang tên "Yêu thương đong đầy" được thiết kế tinh tế, ghi lại những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy hạnh phúc của các "thú viên" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

"Thú viên" ở Thảo Cầm Viên gần đây có nhiều "fan" trên mạng xã hội ẢNH: THẢO CẦM VIÊN

Từ ánh mắt trong veo của chú nai nhỏ, cánh chim nghiêng giữa bầu trời trong xanh, đến "nụ cười" vui tươi của cụ voi chào ngày mới hay tán cây xanh xòa bóng mát giữa trưa hè, từng hình ảnh đều tràn đầy sự yên bình và ấm áp.



Bộ lịch là kết tinh của những bức ảnh nghệ thuật hóm hỉnh, đáng yêu của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Đinh Xuân Trường, Bùi Trọng Hiếu, Nguyễn Đình Hoàng, Bùi Hữu Thân cùng sự đồng hành của các "ba má nuôi" của dàn thú tại vườn.



"Yêu thương đong đầy" gồm hai phiên bản: bộ lịch tường 7 tờ, khổ 40 x 60 cm, in 2 mặt, giá 70.000 đồng/bộ và bộ lịch bàn 14 tờ, khổ 25 x 15 cm, in 2 mặt, giá 60.000 đồng/bộ.

Ngoài lịch để bàn, Thảo Cầm Viên cũng ra mắt bộ lịch treo tường ẢNH: THẢO CẦM VIÊN

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hỗ trợ giao hàng miễn phí cho khách đặt từ 5 bộ (thanh toán trước) hoặc 10 bộ (COD), với phí ship (nếu có) thanh toán trực tiếp với đơn vị vận chuyển.

Ngay sau khi mở bán, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, với hơn 1.000 bộ lịch được đặt mua chỉ trong vài ngày. Theo đại diện Thảo Cầm Viên, mục tiêu lợi nhuận 50 triệu đồng để ủng hộ miền Trung đang gần chạm tới. Đơn vị kêu gọi thêm nhiều tấm lòng cùng tham gia, chung tay lan tỏa yêu thương.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng ngày 23.3.1864 dưới tên Vườn Bách Thảo bởi Đô đốc Pierre-Paul de La Grandière. Nơi đây từng được người dân gọi là "sở thú" và tên gọi này vẫn được duy trì.

Từ 1869, vườn mở cửa thường trực cho công chúng, và từ 1956 chính thức mang tên Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Hiện đây là một trong những vườn thú lớn nhất Việt Nam, lượng khách tham quan liên tục tăng trong những năm gần đây.